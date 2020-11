Tom Thibodeau ne prône pas la patience aux Knicks

Que vont faire les Knicks à la Draft et lors de la free agency ? Il faudra attendre encore quelques jours pour connaître la stratégie de la nouvelle direction du club, emmenée par Leon Rose.

Il y a plusieurs pistes, notamment celle d’une reconstruction patiente, en misant sur les jeunes joueurs (RJ Barrett, Mitchell Robinson…) et les choix de Draft, ou celle d’une reconstruction accélérée, en récupérant par exemple Chris Paul ou Russell Westbrook, qui sont sur le marché et apporterait une star et de l’expérience à court terme.

Selon le New York Daily News, Tom Thibodeau penche très clairement vers cette deuxième option, poussant ses dirigeants à tout faire pour que New York ait une équipe susceptible d’atteindre les playoffs cette saison.

Rien de surprenant, le coach ayant toujours eu ce mantra, ce qui lui a posé des problèmes à Chicago ou Minnesota.

Mais alors qu’il avait les pleins pouvoirs aux Wolves, ce n’est pas lui qui aura le dernier mot chez les Knicks. Il peut certes faire entendre ses idées mais c’est bien Leon Rose qui définira la stratégie.

« Je pense que l’important pour moi est de pouvoir simplement avoir une voix », confiait ainsi récemment Tom Thibodeau. « Je connais Leon et William Wesley (l’influent « World Wide Wes », vice-président exécutif) depuis longtemps, ils m’ont donc demandé mon avis sur un certain nombre de choses. Cela ne veut pas dire qu’ils feront toujours ce que je leur demande, mais je pense qu’il y a un facteur de confiance, et je crois que c’est important ».

Il sera aussi important pour les dirigeants de New York de tenir leur stratégie, s’ils misent sur la patience. Certains membres de la franchise s’inquiètent ainsi déjà du fait que le club serait prêt à offrir trop d’éléments (joueurs ? choix de Draft ?) en échange de Chris Paul, certes précieux à court terme, mais très cher et âgé.