Depuis des années, les rumeurs disaient que c’est la puissante agence CAA qui dirigeait les Knicks en sous-main.

C’était surtout durant la période Carmelo Anthony/J.R. Smith, que Leon Rose représentait et durant laquelle l’agence CAA bénéficiait d’avantages par rapport aux autres agents, car les liens s’étaient depuis relâchés, aucun joueur actuel des Knicks n’étant d’ailleurs lié à CAA, même si Leon Rose a aidé Frank Ntilikina lors de sa Draft.

Mais si l’agence CAA ne dirige plus officieusement la franchise, ses anciens dirigeants ont bien pris les commandes.

Car après la nomination de l’ancien agent Leon Rose comme président, c’est son bras droit, William Wesley, qui arrive en tant que vice-président exécutif et conseiller spécial du club.

Beaucoup d’influence en coulisses

Annoncée dans un premier temps avant d’être rapidement réfutée, cette intégration de celui que tout le monde appelle « World Wide Wes » a finalement été confirmée par les Knicks. Ce sont donc les deux éléments clés de l’agence CAA qui vont prendre en main la direction des New York, et on comprend pourquoi Tom Thibodeau, également représenté par cette compagnie, est le favori pour le poste de coach…

Quant à Williams Wesley, il est compliqué d’expliquer son rôle exact. Très proche d’un bon nombre de stars (Michael Jordan, LeBron James, Allen Iverson, Richard Hamilton…), il gravite dans le monde du basket depuis très longtemps, GQ l’ayant présenté comme possiblement « l’homme le plus influent dans l’univers sportif ».

C’est sans doute exagéré, mais personne ne nie l’influence de « World Wide Wes » dans les coulisses de la ligue.

« C’est l’une des personnes les mieux connectées et les plus respectées dans la communauté basket et il sera un atout considérable pour moi et les Knicks », écrit ainsi Leon Rose dans le communiqué annonçant son arrivée.