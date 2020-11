Les Hornets seraient intéressés par Russell Westbrook

On avait évoqué les pistes des Knicks et des Clippers, mais The Athletic rapporte que les Hornets seraient aussi intéressés par la venue de Russell Westbrook ! Au-delà des liens entre Michael Jordan et le meneur All-Star, la franchise a grandement besoin d’une superstar pour se sortir de la morosité. Charlotte n’a atteint les playoffs qu’une fois en cinq ans, et si on compte l’ère Bobcats, l’équipe n’a gagné que trois matches de playoffs depuis 2004 !

Côté Rockets, on chercherait tout de même à conserver James Harden et Russell Westbrook, l’un des meilleurs duos de la NBA, mais si ce dernier tient vraiment à partir, ce n’est pas certain que Houston trouve son bonheur chez les Hornets. Pour que les salaires « collent », il faudra impérativement inclure Nicolas Batum, et si les Rockets veulent limiter les dégâts, Charlotte devra lâcher Devont’e Graham et sans doute Miles Bridges ou P.J. Washington.

Ce n’est pour l’instant qu’une piste et Russell Westbrook aura sans doute son mot à dire sur le nom de sa future équipe. Comme ce fut le cas l’an passé lorsque le Thunder l’avait cédé aux Rockets.