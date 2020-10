Pas question pour les Nuggets de transférer Michael Porter Jr.

Comment les Nuggets peuvent-ils encore passer un cap, pour améliorer l’effectif autour du duo Jamal Murray – Nikola Jokic ? L’idée de faire venir un troisième joueur du calibre All-Star est évoquée, par exemple Jrue Holiday.

Sauf que ça passerait forcément par un trade, avec l’échange d’un ou plusieurs joueurs. Gary Harris, Will Barton et Michael Porter Jr. sont les trois pièces susceptibles d’intéresser les autres équipes (en plus du 22e choix de Draft) mais selon Brian Windhorst, d’ESPN, le rookie est intouchable.

« En parlant aux différentes équipes de la ligue, les Nuggets ont été très clairs sur le fait que Michael Porter Jr. n’était pas disponible », a ainsi confié le journaliste dans un podcast récent.

Rien d’étonnant puisque après une première saison blanche, l’ailier a affiché ses qualités offensives cette saison et notamment dans la « bulle », où il était souvent la première option d’attaque après le duo Murray – Jokic.

Dans le Colorado, on mise donc beaucoup sur le basketteur de 22 ans, qui a le talent pour devenir un vrai joueur d’impact en NBA. À condition toutefois qu’il évite les pépins physiques qui ont plombé son arrivée dans la ligue, et retardé ses débuts. Et aussi qu’il progresse défensivement, où il a encore beaucoup de travail.