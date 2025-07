Le premier duel Cooper Flagg – Dylan Harper a tenu toutes ses promesses !

Même si Luka Doncic est parti pour Los Angeles, les derbys entre les Mavericks et les Spurs ne manqueront pas de piment la saison prochaine, et on en a eu un avant-goût cette nuit en summer league avec la première opposition entre Cooper Flagg et Dylan Harper, les numéros 1 et 2 de la dernière Draft.

Auteur de 31 points en 31 minutes dans la défaite des Mavericks (76-69), Flagg a rassuré tout le monde après son premier match très moyen, et lorsqu'il aura un intérieur de grande qualité à ses côtés, comme Anthony Davis, son jeu va prendre une toute autre dimension. Pour l'instant, c'est beaucoup d'isolation, et c'est ce lui demande son entraîneur, mais quand il pourra combiner avec un vrai meneur et un super intérieur, il sera encore plus complet et influent.

Côté Spurs, Dylan Harper compile 16 points, 6 rebonds, 2 passes, 2 interceptions et 1 contre en 19 minutes. Maladroit de loin (0 sur 4 à 3-points), il a prouvé qu'il était “NBA-Ready” à la fois physiquement et techniquement. L'ancien joueur vedette de Rutgers possède un premier pas redoutable, et il avait la banane après cette première sortie avec les Spurs.

« Existe-t-il un meilleur moment pour revenir qu’un match comme celui-ci, avec un public électrique ? » a demandé Harper. « Il a fait un bon match. J’ai fait un bon match. On a un peu montré au monde de la NBA de quoi on était capables. »

Un futur comme 6e homme ?

Après avoir soigné une petite blessure à l'aine, Harper a donc effectué une première sortie réussie, et il sera très intéressant de voir son positionnement sur le terrain puisque les Spurs s'appuient sur De'Aaron Fox, Stephon Cassell et Devin Vassell sur les extérieurs. A l'image d'un James Harden au Thunder, en début de carrière, Harper pourrait se révéler un très bon 6e homme de luxe par ses qualités de scoreur.

« J'ai juste essayé juste de faire les bons choix. Peu importe si ça se voit sur la feuille de stats ou non, je vais aller sur le terrain et faire ce que je pense être le mieux pour l’équipe » explique-t-il à propos de sa maladresse extérieure. « En termes d’efficacité, je pense que j’ai bien joué aujourd’hui. J’aurais pu faire mieux, mais je pense que c’était correct. »

Il aurait aimé jouer davantage, mais ce qu'il retient, c'est que “maintenant, je peux vivre du basket, et c'est pour ça que j'ai eu le sourire tout le match !”