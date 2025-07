Buddy Hield, mentor officiel de VJ Edgecombe

Troisième choix de la dernière Draft, VJ Edgecombe (1m96, 82kg) est actuellement embêté par un petit pépin au pouce de sa main gauche, ce qui l'empêche de jouer à Las Vegas.

Mais l'arrière bahaméen de 19 ans, passé par la fac de Baylor, n'en reste pas moins promis à un avenir doré en NBA. Si l'on en croit les témoignages (avertis) de son compatriote, qui en a vu d'autres, Buddy Hield.

“C'est un joueur d'élite, un joueur à part”, déclare Buddy Hield pour Andscape. “On était à une ou deux actions de se qualifier aux Jeux Olympiques [l'été passé au TQO de Valence]. Il a été tellement électrique, tellement élégant. Quand on le met en situation de pick & roll, il arrive toujours à prendre de la vitesse. Sa capacité d'accélération est de très haut niveau. Il joue avec beaucoup de peps, de joie et de style aussi. Et il joue des deux côtés du terrain. Il a cette mentalité de gagneur mais il ne se sent pas non plus au-dessus des autres. Il traite tout le monde de la même manière.”

Repéré à 13 ans dans le camp estival de Buddy Hield

Auteur d'une belle saison à Baylor, à hauteur de 15 points, 5 rebonds, 3 passes et 2 interceptions, VJ Edgecombe a également fait parler la poudre lors de sa brève apparition en ligue d'été à Salt Lake City, terminant à 28 points, 10 rebonds, 4 passes et 2 contres face à Utah. Pour une défaite 93-89.

Explosif à souhait sur ses attaques du cercle, et déjà très intéressant sur le tir à mi-distance, la dernière pépite des Bahamas a en fait été repéré très jeune… dans un camp organisé par Buddy Hield lui-même.

“Il devait avoir 13 ans et tous les gamins du camp ont en général 16 ou 17 ans. Je ne voulais pas de petits mais un des assistants, John March, m'a dit de lui laisser une chance. C'est un gamin de Bimini mais il est très bon… Et j'ai fini par craquer, je l'ai laissé jouer. Car il était exactement comme moi au même âge, je ne voulais pas jouer avec les petits. C'était fou parce qu'il a fini par être un des meilleurs joueurs du camp. Il a été la révélation du camp, il a montré tout son talent par séquences. Face aux meilleurs lycéens des Bahamas, il a tenu le choc et depuis, il a pris son envol.”

Devenu son mentor, Buddy Hield a suivi avec attention l'évolution de son jeune compatriote, passé par la Floride puis New York au lycée. Et ensuite, par les parquets NCAA jusqu'à la dernière Draft à Brooklyn…

“C'est mon gars. Buddy est venu à la draft pour me montrer son soutien”, renchérit VJ Edgecombe. “C'était très important pour moi, ça m'a beaucoup touché. Il m'a montré qu'il s'intéressait vraiment à moi et à mon avenir.”

Déjà un modèle pour la jeune génération

Coéquipiers l'été passé sous la tunique de la sélection nationale des Bahamas, amenée à progresser à vitesse grand V dans les prochaines années, Buddy Hield et VJ Edgecombe vont désormais s'affronter sur les parquets de NBA. Où le cadet devrait rester pour longtemps, selon l'aîné.

“J'aime son charisme. Il adore jouer et bosser son jeu. Il adore la défense. Quand on l'entend parler, il est toujours si joyeux. Il a un talent à part. Il peut aller loin dans cette Ligue. Il me rappelle Jimmy Butler vu la manière dont il se comporte et comment il blague et se marre tout le temps. Mais quand il s'agit de bosser, il est très sérieux. Il ne recule devant aucune compétition, ça s'est vu en Ligue d'été, il veut le ballon entre les mains pour mener son équipe.”

À peine arrivé dans la Grande Ligue, le jeune VJ (qui aurait logiquement dû être : VD pour Valdez Drexel) est déjà devenu un symbole de réussite pour la jeune génération bahaméenne. Maintenant, c'est à son tour de venir au camp, en tant que modèle.

“C'est fou de penser que je suis maintenant devenu un modèle pour les enfants. Mais ça montre combien le basket grandit vite aux Bahamas. Je suis impatient de voir qui prendra la suite. Je viens simplement [au camp] pour aider les enfants autant que possible, leur donner de l'inspiration.”