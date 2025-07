À Denver, Cam Johnson prêt à contribuer à la quête du titre

Il venait de finir l'entraînement et s'apprêtait à prendre sa douche quand son agent l'a appelé. « Je le sens à sa voix, c’est du sérieux », rapporte Cam Johnson qui apprend alors qu'il quitte Brooklyn pour rejoindre Denver. Dans le chemin inverse vers les Nets, son ami Michael Porter Jr.

Après ses débuts avec les Suns, marqués par une finale NBA en 2021, le joueur de 29 ans retrouve une grosse écurie de la conférence Ouest. « L’objectif, au bout du compte, c’est de ramener un autre titre à Denver », ne s'y trompe pas l'intéressé, en gardant en tête le championnat remporté par sa nouvelle équipe en 2023.

Denver a manqué le coche ces deux dernières années, et il a beaucoup été question du manque de profondeur de l'équipe. « Le cinq majeur de Denver l’an dernier était incroyablement efficace et vraiment bon. La profondeur qu’on a maintenant dans cette équipe nous place dans une position où on est de sérieux prétendants au titre », juge Cam Johnson, qui devrait récupérer une place de titulaire aux côtés d'Aaron Gordon et Nikola Jokic.

Derrière eux et les autres, Jonas Valanciunas, Tim Hardaway Jr. et Bruce Brown seront prêts à assurer la relève. Et pour tous ces petits nouveaux, à l'exception de Bruce Brown qui connaît déjà le phénomène, ce sera l'occasion de profiter des caviars du génie serbe.

Trouver vite la cohésion d'équipe

« C’est un problème ! C’est juste un problème ! C’est tout. Point final. D’un point de vue purement statistique, personne ne rivalise avec ce qu’il a produit ces dernières années. Ce n’est pas un hasard, il est juste aussi fort que ça », encense Cam Johnson.

« Tim et moi, on aime vraiment jouer aux côtés de joueurs de haut niveau. On peut couper, se placer dans les bons espaces, remonter le terrain, faire le bon choix, ça peut rester simple », poursuit Cam Johnson, interrogé sur un podcast « The Young Man and The Three » en compagnie de son nouveau compagnon de jeu.

Cette version des Nuggets semble avoir de quoi viser les sommets de l'Ouest. À condition évidemment d'atteindre la cohésion collective.« (J’espère qu’on pourra) l'établir le plus vite possible, rester nous-mêmes et être compétitifs. C'est ça, l’essentiel. Ce n’est pas forcément une question de grands discours. C’est la manière dont tu te bats, dont tu te comportes, jusqu’où tu es prêt à aller pour tes coéquipiers, et leur faire comprendre que tu seras toujours là pour eux », fixe Cam Johnson pour finir.

Cameron Johnson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 PHX 57 22 43.5 39.0 80.7 0.9 2.4 3.3 1.2 1.5 0.6 0.6 0.4 8.8 2020-21 PHX 60 24 42.0 34.9 84.7 0.6 2.8 3.3 1.4 1.4 0.6 0.7 0.3 9.6 2021-22 PHX 66 26 46.0 42.5 86.0 0.6 3.5 4.1 1.5 1.7 0.9 0.7 0.2 12.5 2022-23 * All Teams 42 29 47.0 40.4 84.2 0.8 3.6 4.4 1.9 2.0 1.2 0.9 0.3 15.5 2022-23 * BRK 25 31 46.8 37.2 85.1 0.8 4.0 4.8 2.1 2.2 1.4 1.1 0.3 16.6 2022-23 * PHX 17 25 47.4 45.5 81.8 0.8 3.0 3.8 1.5 1.7 0.9 0.6 0.4 13.9 2023-24 BRK 58 28 44.6 39.1 78.9 0.9 3.4 4.3 2.4 1.8 0.8 1.0 0.3 13.4 2024-25 BRK 57 32 47.5 39.0 89.3 0.9 3.4 4.3 3.4 1.8 0.9 1.7 0.4 18.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.