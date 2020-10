Quelle équipe des Nuggets en 2021 ?

Pour la quatrième fois de leur histoire, les Nuggets se sont inclinés en finale de conférence, et la génération actuelle semble en mesure de s’inscrire sur la durée.

Saison après saison, dans une progression constante, et à l’instar des Warriors du milieu des années 2010, la troupe de Mike Malone s’affirme un peu plus comme l’une des franchises en mesure de décrocher un titre dans les années à venir, autour de leur duo Jamal Murray – Nikola Jokic, irrésistible lorsque la tension est à son comble.

Après avoir terminé 3e à l’Ouest en saison régulière (46 victoires – 27 défaites), Denver a signé des playoffs de folie en éliminant le Jazz (4-3) puis les Clippers (4-3) et en remontant à chaque fois un déficit de 3-1. Malheureusement, leur aventure s’est ensuite terminée sèchement (1-4) face aux Lakers, futurs champions. Un parcours mémorable et marqué du sceau de Jamal Murray, assurément la révélation de cette fin d’exercice à Disney World.

Désormais, la franchise du Colorado se devra d’effectuer les ajustements nécessaires pour franchir un cap et ne pas échouer à nouveau aux portes des Finals. Si certains de leurs éléments-clés sont en fin de contrat, les dirigeants des Rocheuses peuvent entrevoir l’avenir sereinement grâce à leur noyau dur, sécurisé sur plusieurs années.

SITUATION DES DENVER NUGGETS

Sous contrat : Jamal Murray, Nikola Jokic, Gary Harris, Will Barton, Michael Porter Jr, Vlatko Cancar, Bol Bol.

Player option : Jerami Grant.

Team option : Monte Morris, PJ Dozier, Keita Bates-Diop.

Free agents : Paul Millsap, Mason Plumlee, Torrey Craig, Noah Vonleh, Troy Daniels, Tyler Cook.

« Continuité ». Tel devrait être le mot d’ordre des Nuggets lors de cette intersaison. Leurs joueurs majeurs Jamal Murray, Nikola Jokic, Gary Harris et Will Barton sont toujours sous contrat, tout comme leurs pépites Michael Porter Jr, Bol Bol et Vlatko Cancar. S’ils bénéficient tous les trois d’une « team option », Monte Morris, PJ Dozier et Keita Bates-Diop ont quant à eux de bonnes chances d’être conservés par leurs dirigeants.

Reste à se pencher sur les cas des « free agents ». Au sortir de sa saison la plus aboutie en carrière, Jerami Grant devrait logiquement décliner la « player option » de 9.3 millions de dollars dont il dispose, afin de parapher un contrat plus lucratif. L’objectif premier de Denver cet automne sera donc de le conserver – malgré la concurrence – car il possède le profil parfait pour évoluer aux côtés de Jamal Murray et Nikola Jokic. Même chose pour le discret mais non moins précieux Torrey Craig, qui sera « free agent protégé ».

Pour ce qui est de Paul Millsap et Mason Plumlee, ils devront vraisemblablement consentir à des concessions sur le plan financier s’ils désirent rester dans le Colorado. Respectivement payés 30.5 et 14 millions de dollars en 2019-20, les deux intérieurs ont déçu en playoffs, ce qui pourrait les obliger à faire prochainement leurs valises. Leur expérience s’avère toutefois précieuse afin d’encadrer ce groupe et les jeunes comme Michael Porter Jr, Bol Bol ou encore Vlatko Cancar. Mais à quel prix ?

Enfin, les départs de Troy Daniels, Noah Vonleh et Tyler Cook, très peu utilisés lors de la « postseason » et pas vraiment dans les plans de Mike Malone, sont plus que probables, pour ne pas dire acquis.

Prime à la jeunesse ou à l’expérience ?

Paul Millsap et Mason Plumlee étaient les deux seuls trentenaires des Nuggets en 2019-20 et ils seront « free agents » cet automne. Leurs dirigeants vont logiquement se demander s’ils souhaitent, ou non, les conserver. Depuis trois ans, leur complémentarité (notamment défensive) avec Nikola Jokic est indéniable et leur présence a assurément permis au « Joker » – et à la franchise – de progresser et de se stabiliser.

Problème : dans l’ensemble, la dernière campagne de playoffs de Paul Millsap et Mason Plumlee a été décevante. Comparé à il y a un an, et compte tenu de leurs salaires, une prolongation de contrat n’est plus autant d’actualité. Évoluant à des postes où l’on retrouve également des éléments comme Michael Porter Jr, Jerami Grant, Vlatko Cancar ou encore Bol Bol, les deux intérieurs pourraient ainsi être sacrifiés par leur équipe afin de faire de la place aux jeunes pépites prometteuses des Rocheuses.

À moins que leurs prétentions salariales ne soient en lien avec leurs récentes prestations, ce qui facilitera évidemment la tâche de Tim Connelly et Calvin Booth, respectivement président et GM de Denver. Il y a quelques semaines, le premier nommé avait d’ailleurs émis le souhait de voir Paul Millsap prendre sa retraite dans le Colorado, preuve de sa volonté de le re-signer, son expérience pouvant toujours être utile.

Une chose est sûre : prolonger Jerami Grant sera sans doute la priorité des Nuggets lors de cette intersaison et l’ailier de 26 ans ne manquera pas de prétendants. Il faut donc s’attendre à ce qu’il fasse monter les enchères.

Récupérer un troisième joueur de calibre All-Star ?

Si leur duo est désormais référencé en NBA, Jamal Murray et Nikola Jokic ont encore besoin d’aide pour offrir aux Nuggets le premier trophée Larry O’Brien de leur histoire. Fatigués, mais globalement bien défendus par les Lakers en finale de conférence, leur impact fut moindre, plombant logiquement leurs espoirs de Finals en obligeant quelqu’un comme Jerami Grant à en faire davantage sur le plan offensif. Et ce constat va peut-être pousser leurs dirigeants à ramener un troisième joueur de calibre All-Star à Denver, de préférence via un trade.

Jrue Holiday, Victor Oladipo, Bradley Beal… Pour résoudre ce problème, les solutions ne manquent pas et de tels éléments renforceraient à coup sûr la franchise des Rocheuses.

Pour qu’une telle opération soit réalisable, il faudra cependant se séparer de tours de Draft ainsi que de Gary Harris, Will Barton et probablement un jeune prometteur. Tim Connelly et Calvin Booth sont-ils prêts à prendre le pari de casser leur noyau dur pour accroître leurs chances de titre ? La question mérite d’être posée.

LEXIQUE

Player option : Possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin d’aller au bout de ce même contrat ou de devenir « free agent » avec un an d’avance.

Team option : Possibilité pour une franchise de se séparer (ou non) d’un joueur et d’en faire un « free agent ». À l’inverse, une équipe peut aussi activer cette clause pour éviter qu’un joueur ne soit « free agent ».

Free agent protégé : Signifie qu’un « free agent » est protégé. Son sort dépend tout de même de sa franchise puisqu’elle peut s’aligner sur n’importe quelle offre extérieure qui lui sera faite.