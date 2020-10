Le président des Nuggets aimerait que Paul Millsap finisse sa carrière à Denver

Avec 8 points à 39 % de réussite au shoot et 4.7 rebonds de moyenne pendant les playoffs, Paul Millsap a été loin de son meilleur niveau. L’intérieur s’est certes réveillé pendant la série contre les Clippers et Denver a réalisé un parcours remarquable, mais pour un joueur payé 30.5 millions de dollars la saison, c’est maigre.

La question de son avenir à Denver se pose donc, puisque l’ancien d’Atlanta est libre cet automne. Alors que les Nuggets aimeraient garder Jerami Grant et vont devoir, le cas échéant, augmenter son salaire, ils ne pourront pas et ne voudront pas continuer de payer autant Paul Millsap.

Maintenant qu’il à 35 ans et que son influence semble bien moins importante qu’avant, va-t-il rester à Denver ?

« J’adorerais voir Paul Millsap finir sa carrière sous le maillot des Nuggets », répond Tim Connelly, le président de la franchise, au Denver Post. « Il a apporté quelque chose d’unique à cette équipe et à cette ville. Il nous a tellement appris, à gagner, et comment y arriver. Je pense qu’on ne pouvait pas en demander plus. »

Pour l’instant, aucune information ne confirme ou non que le quadruple All-Star désire rester dans les Rocheuses.

Et si c’est le cas, il faudra trouver le juste prix car en plus du dossier Jerami Grant, les Nuggets pourraient également prolonger Mason Plumlee, en fin de contrat lui aussi. Mais encore une fois, outre une question d’envie, c’est le salaire qui fera la différence. Le pivot, remplaçant, touchait 14 millions cette saison.

Un duo Millsap – Plumlee à 44 millions de dollars, c’est beaucoup trop, surtout qu’à partir de la saison prochaine, Jamal Murray va voir son salaire exploser, grâce à sa prolongation de contrat et passer de 4.4 à 29.2 millions !