L’accrochage avec Marcus Morris a réveillé Paul Millsap

Avec 17 points et 6 rebonds dans la victoire de Denver dans ce Game 5 contre les Clippers, Paul Millsap a non seulement réalisé la meilleure sortie de ses playoffs mais il a également envoyé un message à ses coéquipiers.

Dans les dernières secondes de la fin de première mi-temps, sur un duel au rebond avec Marcus Morris, l’intérieur des Nuggets a joué des coudes et n’a pas reculé face aux coups du Clipper, ni à sa provocation verbale ensuite.

« Ce fut un moment important, dont personne ne va parler », assure Michael Malone au Denver Post. « Quand on a un vétéran qui ne bouge pas, reste debout et encaisse, je pense que cette attitude aide l’équipe à répondre. Cela a donné un peu de dureté à ce groupe. Ce fut une action capitale. »

Les Nuggets, profitant des erreurs et absences des Clippers, ont remporté la seconde mi-temps assez largement (49-67), et l’intérieur va secouer ses coéquipiers en plantant 14 points dans le seul troisième quart-temps.

« Je sais que le mot qui nous colle à la peau, c’est celui de ‘soft' », raconte Millsap. « On ne va pas laisser ces gars nous bousculer. Je pense que ça a vraiment déclenché quelque chose. On voulait prouver qu’on n’allait pas se faire marcher dessus, se faire intimider. »

Très moyen depuis le début des choses sérieuses (sept matches à moins de dix points sur douze rencontres et aucune sortie à plus de 17 points en playoffs), l’ancien du Jazz et des Hawks montrait déjà un meilleur visage contre Los Angeles que face à Utah. Mais ce Game 5 est indubitablement son plus abouti des playoffs.

« Ce moment avec Morris a changé notre mentalité », a-t-il précisé pour le site officiel de la franchise. « Si on ajoute un peu de présence physique, ça ira pour le suite de la série. J’ai laissé mon rythme à Denver et cette altercation m’a en quelque sorte réveillé. Je suis entré dans ma zone et j’ai simplement joué. »