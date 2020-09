Encore une fois, les Clippers ont manqué de concentration

Les Nuggets sont certes renversants, mais les Clippers les aident beaucoup. Pendant 41 minutes, les joueurs de Los Angeles avaient le match en main, un des plus importants de leur histoire puisque synonyme de première qualification pour la finale de conférence.

Puis, comme ça arrive trop souvent aux yeux de Doc Rivers, il y a eu un relâchement, des absences et Denver est revenu. Les Clippers ont joué au chat et à la souris avec les Nuggets, mais sans achever la bête blessée. Ils ont été punis ensuite, en s’inclinant dans ce Game 5.

« On les avait à notre portée, on a donné ce match », regrette Paul George au Los Angeles Times. « Une équipe comme ça, on ne peut pas les laisser respirer. Là, on leur a donné de l’air et ils ont joué avec désespoir. Au Game 6, on doit les écarter définitivement. »

Que s’est-il passé en dernier quart-temps, et plus précisément dans les sept dernières minutes de la rencontre ? Les Clippers ont manqué d’attention, les rotations défensives n’ont pas été bien assurées et les Nuggets, Jamal Murray et Nikola Jokic en tête, ont fait mal à 3-points (Denver a terminé avec un 7/9).

« On a clairement perdu notre discipline »

De plus, seul Kawhi Leonard a vraiment trouvé la cible en dernier acte (13 points), un peu secondé par Paul George, alors que Montrezl Harrell par exemple s’est cassé les dents sur Nikola Jokic, en forçant près du cercle. Marcus Morris et Lou Williams ont eux tout manqué (0/6 au shoot à eux deux).

Résultat : les Clippers ont shooté à 28 % de réussite dans ce dernier quart-temps, Denver à 61 %. « Il n’y a pas de doute là-dessus : on a clairement perdu notre discipline », résume Doc Rivers. « Ça doit nous servir de leçon. »

Sauf que la leçon aurait dû être apprise depuis bien longtemps. Les soucis de concentration sont récurrents à Los Angeles. Le coach des Clippers en parle régulièrement, qualifiant cela de « grande fragilité émotionnelle ».

« On a eu des avances comme ça toute la saison et les équipes finissent par revenir », rappelle Kawhi Leonard. « On doit continuer de se battre. »

Le MVP des Finals 2019 ne croit pas si bien dire : c’est la sixième fois de la saison que les Clippers perdent un match après avoir compté au moins 15 points d’avance…