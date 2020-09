Pour Doc Rivers, les Clippers commettent encore beaucoup trop d’erreurs mentales

La belle performance de Paul George, le contre décisif de Kawhi Leonard ou encore la panne offensive des Nuggets en dernier quart-temps peuvent expliquer la victoire des Clippers dans ce Game 3. Mais en conférence de presse, après la rencontre, Doc Rivers a préféré insister sur les manques de ces troupes.

Car pendant presque 40 minutes, les Clippers ont été bousculés, dominés. Surtout en défense puisqu’ils n’arrivaient pas à fermer l’accès à leur raquette ni à faire descendre le pourcentage de réussite des Nuggets.

« On a eu des absences, c’est évident », confirme le coach des Clippers. « On a offert trop de points. On a donné six points sur remise en jeu, sur des longues passes qui traversent le terrain. C’est dur de défendre face à ça mais on n’est pas revenu en défense. On a aussi perdu le rebond. Ils ont pris 19 shoots de plus que nous grâce à des rebonds offensifs. Difficile d’imaginer gagner un match quand on donne 19 tirs de plus à son adversaire. »

Pourtant, les Clippers ont remporté ce Game 3 et mènent 2-1 dans cette demi-finale de conférence. Sauf que ces absences mentales chez les Californiens sont récurrentes. Déjà contre Dallas, Doc Rivers s’inquiétait de la « grande fragilité émotionnelle » de son équipe.

Et quelques matches après, ce n’est toujours pas réglé.

« C’est comme ça depuis le début de la saison, tout est par à-coups« , a-t-il ajouté après la victoire contre Denver. « C’est frustrant, mais quand on prend du recul, on se rend compte qu’on a très peu évolué ensemble. Donc je comprends. Mais ces absences mentales sont les plus frustrantes. On a connu trop d’absences et là, on s’en sort. Mais on ne peut pas réaliser de grandes choses si on fait ça tous les soirs. »