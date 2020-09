Depuis que Paul George a désactivé les commentaires sur Instagram il y a cinq matches, il tourne à 24.6 pts, 6.2 rbds, 4 pds de moyenne, avec 49% aux tirs, dont 44% à 3-points. « Pandemic P » est redevenu « Playoffs P », et cette nuit, il a confirmé son bel état de forme en compilant 32 points à 12 sur 18 aux tirs, dont 5 sur 7 à 3-points, avec aussi 4 rebonds, 4 passes et 2 interceptions dans la victoire des Clippers dans le Game 3.

Kawhi Leonard bien défendu, l’ancien Pacer a plus de liberté en attaque, et le premier quart-temps en est la parfaite démonstration. Sur les prises à deux des Nuggets sur Leonard, George s’en va chercher l’espace libre. Par deux fois, il se fait oublier dans la corner, et il fait mouche. Sur les situations d’isolation, sa technique fait le reste, notamment face à Jerami Grant. Après douze minutes, George en est déjà à 10 points. « J’ai trouvé du rythme d’entrée et j’ai essayé de le garder. Vous savez, je dois aider Kawhi. Je dois lui enlever du poids des épaules » explique-t-il après le match.

Il évite aux Clippers de sombrer

En confiance, George se permet même d’attaquer le 2e quart-temps avec un 3-points en première intention. C’est lui qui tient la baraque pour éviter que les Nuggets ne prennent le large. Et il n’hésite pas à attaquer le cercle. Avec pourtant Nikola Jokic face à lui ou deux défenseurs, il multiplie les feintes et les coups d’épaule pour marquer en puissance. Et quand Denver prend 10 points d’avance, c’est encore lui qui comble les brèches avec une nouvelle attaque du cercle, et un 3-points à 45°. « Paul a été notre leader, des deux côtés du terrain » estime Leonard.

Au début du dernier quart-temps, il intercepte une ballon et trouve Pat Beverley pour le panier de l’égalisation. Ensuite, il se joue facilement de Michael Porter Jr pour un nouveau 3-points sur transition. Pour finir, George rappelle qu’il est aussi un super défenseur, et comme tous les Clippers, il verrouille l’accès au cercle et gêne les shooteurs. Les Clippers terminent en roue libre, et George livre son résumé du match : « On est loin d’être parfait. C’était un match de séries. Une équipe a la main chaude. Puis c’est l’autre. Et quand c’est comme ça, c’est la défense qui fait au final la différence, et j’ai trouvé que c’est ce qu’on avait fait. »