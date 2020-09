Les Clippers arrachent le Game 3 dans le money time

Denver confirme sa démonstration du Game 2 en entamant cette 3e manche avec confiance, agressivité et adresse. Toujours dans le sillage du duo Murray – Jokic, auteur de 11 points et 5 passes décisives lors des sept premières minutes de jeu, ils font la course en tête mais les Clippers, malgré une intensité sur courant alternatif, restent sur leurs talons (19-18). Avec la défense du Colorado toujours fixée sur Kawhi Leonard, c’est Paul George qui porte son équipe avec 10 points.

En face, c’est l’activité de Jokic, qui franchit lui aussi la barre des dix unités, qui ouvre le jeu pour tous les Nuggets. Le Joker distribue caviar après caviar en fin de quart-temps, mais c’est un 3-points de Landry Shamet qui donne l’avantage à L.A. après douze minutes (33-32).

Les Nuggets en veulent plus

Avec les deux équipes qui flirtent avec les 60% de réussite aux tirs et seulement un ballon perdu au total, les deux entraîneurs ont de quoi s’arracher les cheveux tant leurs défenses sont aux abonnées absentes. Les hommes de Mike Malone débutent toutefois la deuxième période en haussant le ton. Ils limitent les Clippers à trois points en quatre minutes, et grâce à trois rebonds offensifs de Michael Porter Jr et un alley oop de Murray pour Mason Plumlee, ils prennent sept points d’avance (43-36). Porter Jr continue de faire payer la défense adverse en faisant mouche de loin alors que le quatrième ballon perdu du quart-temps pour les Clippers permet à Monte Morris de faire passer l’écart à +10 (53-43).

Denver compte plus de la moitié de ses points dans la raquette alors que l’écart continue d’enfler mais Kawhi Leonard vole à la rescousse de ses troupes. Le MVP des dernières Finals, bien épaulé par Paul George et Lou Williams, passe la vitesse supérieure et donne le ton pour la défense de son équipe. Ils provoquent trois pertes de balles et Leonard est le fer de lance d’un 12-2 qui ramène les Clippers à -2 à la mi-temps (59-57).

Jokic prend le match à son compte

Un 2+1 de Paul George confirme le renouveau de Los Angeles et les remet devant au score dès l’entame du troisième quart temps (62-61). Sentant le vent tourné, Nikola Jokic prend les choses en mains, il marque un hook puis délivre une passe décisive de quarterback avant d’enchaîner trois tirs primés de suite pour remettre L.A. à -10 (78-68) ! Un temps mort de Doc Rivers remet les Clippers dans le droit chemin. Denver ne marque que trois points lors des quatre minutes suivantes et grâce à Paul George, l’écart n’est plus que de trois points (81-78). Un tir primé de Lou Williams remet même Los Angeles devant mais un tir de Jokic suivi d’un dunk tonitruant de Porter Jr sur la truffe de Montrezl Harrell permettent à Denver de virer en tête avant la dernière ligne droite (88-84)

Patrick Beverley pose alors son empreinte sur les premières minutes de la dernière période. Il chipe le ballon dans les mains de Monte Morris puis de Porter Jr pour permettre aux Clippers de recoller (90-90). Comme depuis le début de la rencontre, Denver en remet une couche. Murray, Porter Jr, et Jerami Grant de loin passent un 7-0 à leur adversaire mais ces derniers, grâce à deux 3-points coup sur coup de Paul George et Lou Williams, répondent par un 8-0 pour reprendre l’avantage (98-97) !

L.A. enfin à la hauteur de ses ambitions

Denver stoppe l’hémorragie mais les Clippers insistent. Un gros dunk avec la faute de Zubac, suivi d’une faute offensive de Jamal Murray provoquée par Paul George et d’un tir à mi-distance de Kawhi Leonard donnent trois points d’avance aux Californiens (104-101). Dans le sillage du duo Leonard – George, L.A. harasse Jamal Murray d’un côté et se procure des paniers faciles et des lancers francs de l’autre côté. Un lay-up de Lou Williams leur donne d’ailleurs six points d’avance (109-103).

Face au manque d’adresse de ses troupes, Mike Malone relance Michael Porter Jr pour tenter de donner plus d’espace au duo Murray – Jokic, mais rien n’y fait. À l’image d’un contre de Leonard sur une tentative de dunk de Murray, les Clippers serrent encore plus la vis en défense, et Harrell, puis Leonard scellent le match aux lancers-francs (113-106).

Nikola Jokic (32 points, 12 rebonds, 8 passes) et Michael Porter Jr (18 points, 10 rebonds) ont tout tenté mais la faillite de la paire Jamal Murray – Jerami Grant (10 sur 31 aux tirs) et l’incapacité à ralentir l’attaque des Clippers en transition (30 points encaissés) ont coûté le match à Denver.