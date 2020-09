Les regrets des Nuggets

Ils ont touché du doigt la victoire. Mais c’est celui de Kawhi Leonard, sur un contre face à Jamal Murray, qui a fait la différence. Les Nuggets avaient fait le boulot pour prendre ce Game 3. Tous les ingrédients étaient réunis.

Encore fallait-il conclure. Malheureusement, Michael Malone et ses joueurs ont perdu ces douze minutes (29-19) et cette troisième manche. Alors qu’à 8:30 de la fin du match, ils avaient sept points d’avance…

« On a manqué une grosse opportunité », concède Jamal Murray au Denver Post. « C’est ça le pire : ce ne sont pas eux qui ont fait la différence, ils n’ont rien fait pour nous sortir du match. On a manqué des tirs, perdu des ballons, connu des absences en défense. On était devant pendant tout le match. On s’est battu nous-mêmes. Ce sont les défaites les plus dures à encaisser quand on rentre à l’hôtel. »

« Le match nous a glissé des mains en dernier quart-temps »

En cinq minutes, avec notamment des tirs primés de Paul George et Lou Williams, les Clippers passent un 17-6 aux Nuggets et remportent ce match. Le meneur des Nuggets n’a trouvé la cible qu’une seule fois en dernier quart-temps, sur cinq tentatives. C’est insuffisant bien sûr, mais il n’a pas été aidé puisque Jerami Grant et Michael Porter Jr. n’ont guère été plus efficaces (2/6 chacun), ni Gary Harris (0/1).

« Si j’avais fait un peu mieux, on aurait gagné », estime Jamal Murray. « Le match nous a glissé des mains en dernier quart-temps », ajoute Michael Porter Jr. « On a la sensation qu’on l’avait celui-là. »

Entre le Game 2 totalement maîtrisé et le Game 3 dominé pendant trois quart-temps, les Nuggets ont montré qu’ils avaient les armes pour bousculer les Clippers. Cette défaite ne doit pas endommager cette confiance mais surtout davantage produire une réaction pour le Game 4.

« On a perdu mais on aurait dû gagner ce match », confirme Mike Malone. « Voilà comment on voit les choses. On était devant pendant la majorité de la rencontre. Le Game 2 a permis de construire une confiance car on avait joué notre basket. Si on veut savoir à quoi ressemble le basket des Nuggets, cette deuxième manche l’incarne à merveille. Là, on n’y était pas car la défense n’était pas au niveau. »