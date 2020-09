Les Nuggets ont du répondant !

Sonnés dans la première manche, les Nuggets sont les premiers à frapper pour la deuxième levée avec Gary Harris à 3-points. Jamal Murray est saignant et Denver démarre sur un 10-2, qui se transforme ensuite en 23-9. Les Clippers sont en travers avec Patrick Beverley qui perd un ballon et Leonard qui rate des petits tirs. La présence de Gary Harris dans le cinq majeur aide en ce sens. Les Clippers terminent un peu mieux ce 1er quart mais l’écart est déjà abyssal (44-25).

Les Nuggets prennent jusqu’à +23 en début de 2e quart avec un Jokic toujours aussi impérial. Il multiplie les feintes au poste bas et on retrouve le Joker qui réussit des tirs en déséquilibre ou sur un pied. De la même manière, Murray est particulièrement inspiré avec un panier en passant sous son défenseur. Jokic est déjà en double double à la pause, et comment, à 24 points et 10 rebonds, dont un impeccable 4/4 à 3-points. Sachant que Murray en est à 20, Denver est irrésistible.

En face, Kawhi Leonard (9 points à 4/11) n’a pas réglé la mire et l’addition est déjà salée à la mi-parcours (72-56). A 14 unités, Paul George est le seul joueur en double figure de Los Angeles qui a perdu tous ses repères face à l’agressivité redoublée des Nuggets

Jokic et Murray à la parade

Confortablement à l’aise, les Nuggets retrouvent leur jeu habituel, avec Jokic qui capte un rebond une main avant d’enchaîner avec la passe longue distance pour Harris qui se fait stopper par Beverley. Les Clippers résistent bien avec Ivica Zubac, toujours aussi régulier sous les cercles. LA retrouve même une petite dynamique avec un 7-0 enchaîné de lancers pour Kawhi Leonard.

Mais Murray rentre son premier panier de la période sur un stepback pour arrêter la série. Paul Millsap y va d’un panier avec appuis décalés et c’est Doc Rivers qui arrête le match. Les deux équipes pataugent dans la semoule, à l’image de Jerami Grant qui rentre enfin un panier, après 7 tentatives ! Les Clippers survivent de lancers, avec un coup de main de Lou Williams pour réduire l’écart à 12 avant le dernier quart (89-77).

Les Nuggets trouvent des réponses avec Michael Porter Jr. à la claquette, mais ce sont bien les californiens qui ont le vent en poupe. Ils reviennent à -10 grâce à Paul George qui pique ensuite le ballon avant d’inscrire un nouveau 3-points pour être à -5. Jokic et Gary Harris à 3-points calment les ardeurs californiennes. Et Grant s’occupe de contrer tout ce qui bouge, y compris Kawhi !

Denver tient encore +10 à 3 minutes de la fin et ils vont tenir jusqu’au bout. Morris rentrera bien deux 3-points mais Murray lui répond en se débarrassant de Leonard en un-contre-un. Harris enfonce le clou dans le coin et à part pour l’expulsion de Beverley après deux techniques, les Nuggets bouclent sereinement ce Game 2 pour égaliser dans la série (110-101).