Quand Bronny James est coaché par son père

Après un premier duel face aux Mavericks et à Cooper Flagg, durant lequel il ne fut pas particulièrement bon (8 points à 2/8 au shoot), Bronny James était de retour sur les parquets de Las Vegas, pour affronter les Pelicans. Avec, en plus, un invité de marque dans le Thomas & Mack Center : son père, LeBron James, assis au premier rang.

Le All-Star des Lakers, qui serait en petite guerre froide avec la franchise de Los Angeles, est donc venu voir son fils. Et pas seulement l'observer, mais bien l'aider sur le terrain puisqu'il a glissé des consignes au 55e choix de la Draft 2024 pendant la rencontre, comme de prendre la ligne de fond, ou de s'essayer au “pull-up jumper”.

Une partie (gagnée par les Californiens) que Bronny James a terminée avec 14 points à 5/11 au shoot, trois passes et deux interceptions.

« On veut qu'il joue avec le ballon, surtout dans les moments chauds », indique Lindsey Harding, sa coach en Summer League. « J'aime le voir avec la balle dans les mains et je veux qu'il prenne les décisions. On peut faire tous les exercices du monde, rien ne remplace le jeu en direct. »

Cela fait partie de son apprentissage. « Après ça, il pourra en parler avec son entraîneur, regarder les images. Certaines lectures sont bonnes, d'autres peuvent être meilleures mais ça vient avec la confiance », poursuit Lindsey Harding. « Qu'il marque ou non son tir, il ne s'agit pas de ça. On parle surtout de faire le bon choix. »

Quant à LeBron, il a refusé de parler à la presse lorsque ESPN lui a tendu un micro. On ne saura pas ce qu'il a pensé de la prestation de son aîné…

Bronny James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 LAL 27 7 31.3 28.1 78.6 0.1 0.5 0.7 0.8 0.5 0.3 0.5 0.1 2.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.