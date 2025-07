Quatre équipes ont déjà appelé l’agent de LeBron James !

Il y a donc du “rififi sur la ligne” entre les Lakers et LeBron James, et forcément, des franchises observent de très près l'évolution des rapports entre le quadruple MVP et ses dirigeants. Alors qu'il a décidé d'aller au bout de son contrat, et de ne pas prolonger, LeBron pourrait carrément être transféré !

C'est ce que confirme ESPN qui rapporte que quatre équipes ont déjà appelé les Lakers. Il y a quelques jours, ESPN avait relancé la piste Warriors où un trio Curry-Green-LeBron pourrait s'offrir une dernière danse commune. Les trois se verraient bien jouer ensemble et LeBron, tout comme Curry, en avaient discuté en octobre dernier.

Une ultime danse à Cleveland ?

La piste Cleveland serait aussi envisagée, et les Cavaliers ont plusieurs atouts dans leur effectif pour séduire les Lakers. On n'en est évidemment pas encore là, mais dans une conférence Est très ouverte après les graves blessures de Jayson Tatum et Tyrese Haliburton, LeBron aurait sans doute plus de chances d'atteindre les Finals en retrouvant son Ohio natal.

Pour l'instant, LeBron serait en phase d'observation, et il n'a pas demandé à partir. Selon son agent, Rich Paul, il veut simplement savoir si les Lakers sont bâtis pour viser le titre dès la saison prochaine, ou si les dirigeants ont un plan à moyen terme.

« Nous comprenons la difficulté de gagner maintenant tout en préparant l’avenir, » avait expliqué Rich Paul à ESPN au moment où le King avait activé sa « player option ». « Nous voulons vraiment évaluer ce qui est le mieux pour LeBron à ce stade de sa vie et de sa carrière. Il veut que chaque saison qu’il lui reste compte, et les Lakers le comprennent, le soutiennent et veulent ce qu’il y a de mieux pour lui. »