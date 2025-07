Libéré par les Grizzlies, Cole Anthony va s’engager avec les Bucks

On s'attendait à ce que Cole Anthony ne soit que de passage chez les Grizzlies et ESPN l'a confirmé. Il a ainsi réussi à trouver un accord à l'amiable avec la franchise du Tennessee pour être libéré de son contrat, ce qui lui permettra de signer dans la foulée avec les Bucks, pour un an.

Le meneur 25 ans était arrivé à la mi-juin du côté de Memphis, en provenance d'Orlando, dans le cadre du transfert impliquant Desmond Bane. Un mois plus tard, le voilà donc déjà reparti et il aura maintenant une belle carte à jouer à Milwaukee. Car, sans Damian Lillard, on n'y trouvait actuellement que Kevin Porter Jr. et Ryan Rollins à la mène.

Si la saison 2026/27 de Cole Anthony n'était quoi qu'il arrive pas garantie (« team option » à 13.1 millions de dollars), on ignore toutefois la somme qu'il a accepté de laisser sur la table, afin de négocier son « buyout ». Il devait aussi toucher 13.1 millions de dollars en 2025/26, mais ce départ permet au moins aux Grizzlies de prolonger Jaren Jackson Jr. puis Santi Aldama et recruter Ty Jerome.

En cinq ans avec le Magic, le 15e choix de la Draft 2020 a aligné des statistiques de 12.5 points, 4.3 rebonds et 3.8 passes par match, apportant son peps offensif, certes fluctuant, en sortie de banc.

Cole Anthony Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 ORL 47 27 39.7 33.7 83.2 0.8 3.9 4.7 4.1 2.1 0.6 2.3 0.4 12.9 2021-22 ORL 65 32 39.1 33.8 85.4 0.5 4.9 5.4 5.7 2.6 0.7 2.6 0.3 16.3 2022-23 ORL 60 26 45.4 36.4 89.4 0.8 4.0 4.8 3.9 2.6 0.6 1.5 0.5 13.0 2023-24 ORL 81 22 43.5 33.8 82.6 0.8 3.0 3.8 2.9 2.2 0.8 1.6 0.5 11.6 2024-25 ORL 67 18 42.4 35.3 82.3 0.7 2.4 3.0 2.9 2.3 0.7 1.5 0.5 9.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.