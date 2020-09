Une course entre Mike D’Antoni, Tyronn Lue et Billy Donovan pour le poste de coach à Philadelphie ? La « short list » des Sixers, qui cherchent toujours leur nouvel entraîneur, serait composée de trois noms : Mike D’Antoni, Billy Donovan et Tyronn Lue. Ce trio va de nouveau passer des entretiens avec les dirigeants de Philadelphie.