Les Sixers à la recherche d’un président ?

Depuis le départ, après une histoire rocambolesque de comptes Twitter, de Bryan Colangelo en 2018, les Sixers n’ont plus de président des opérations basket. Ce que l’organigramme de la franchise confirme.

D’un côté, on retrouve un GM, Elton Brand, et de l’autre Alex Rucker, en danger d’ailleurs et qui ne devrait pas revenir la saison prochaine, qui n’est « que » vice-président des opérations basket.

C’est pourquoi, nous apprend le Philadelphia Inquirer, la franchise réfléchirait à engager un président. Et nos confrères font le point sur les possibles candidats.

D’abord Neil Olshey, le président et GM des Blazers. Il pourrait être intéressé, mais uniquement s’il possède un pouvoir total sur les décisions sportives. En clair, Elton Brand devrait céder sa place. Après tout, il ne serait pas étonnant qu’un futur président prenne aussi la casquette de GM.

D’autres noms surgissent, mais pour être écartés. C’est le cas de Danny Ferry, l’ancien président et GM des Hawks, ou de Bob Myers, actuellement aux Warriors, qui ne serait pas intéressé pour venir à Philadelphie. Pareil pour Daryl Morey (Houston) et Kevin Pritchard (Indiana) qui seraient dans le viseur des Sixers, mais il semble peu probable qu’ils bougent. Le GM des Rockets vient tout juste d’être confirmé à Houston.

Ces recherches participent au mouvement annoncé au moment de l’éviction de Brett Brown. On savait qu’il y aurait du changement au sein de la franchise, qui doit digérer le « sweep » du premier tour contre Boston et cette élimination prématurée.

Mais alors que Mike D’Antoni semble se rapprocher du banc des Sixers, qu’en penserait le nouveau président s’il est nommé après l’ex-coach des Rockets ? Ne voudra-t-il pas installer sur le banc l’entraîneur de son choix ?