Les Sixers se sont démarqués en NBA ces dernières années avec des choix forts : le tanking, « Trust The Process » ou encore le transfert pour Jimmy Butler. Malheureusement, aucun d’eux ne s’est finalement traduit par une saison à la hauteur des ambitions de la franchise, ce qui entraîne régulièrement des changements dans les bureaux.

Le scénario a été tronqué cette année par la blessure de Ben Simmons juste avant le début des playoffs, qui a entraîné un coup de balai celte. Mais tout en haut de l’organigramme du club, on estime que de toute façon la formule n’est pas la bonne et qu’il est temps de faire le ménage.

Brett Brown a fait ses valises au lendemain de l’élimination du club, et selon Philly.com, Alex Rucker, vice-président des opération basket et spécialiste des stats avancées, devrait bientôt l’imiter.

À son arrivée en 2016, après sept ans à Toronto, il y avait une seule personne en charge des statistiques avancées et il avait rapidement constitué un vrai département « analytics » d’une dizaine de personnes. Un domaine qui a pris de plus en plus de place au fil de années en NBA, comme lui en Pennsylvannie, au point qu’il a obtenu un rôle très important dans la prise de décisions de la franchise ces derniers temps.

Celles-ci n’ayant pas été payantes – on pense à la Draft de Markelle Fultz, aux départs de Jimmy Butler et J.J. Redick combinées aux arrivées de Tobias Harris et Al Horford – et il devrait quitter son poste durant l’intersaison.