Le propriétaire des Rockets confirme qu’il ne virera pas son GM, Daryl Morey

Si Tilman Fertitta n’était visiblement pas un grand fan de Mike D’Antoni, le propriétaire des Rockets a par contre toute confiance en son GM, Daryl Morey, malgré l’échec de l’équipe en playoffs, face aux Lakers.

« La place de Daryl Morey n’est pas menacée. Je suis certain qu’il va choisir le bon entraîneur », a-t-il ainsi confirmé sur CNBC, assurant qu’il n’interviendrait pas. « Ça commence et ça finit avec le GM. Vous pouvez me parler toute la journée. Je serais incapable de savoir quel coach engager. C’est pour ça qu’il faut une équipe en charge des opérations basket d’une demi-douzaine de personnes, pour étudier toutes les statistiques et prendre en compte l’expérience. Ensuite, ils me feront une recommandation. Ils auront tout fait et je ratifierai. C’est tout. »

Un discours en contradiction avec ses actions passées, alors que Daryl Morey voulait conserver Mike D’Antoni et que c’est parce que Tilman Fertitta n’a pas appelé le coach pour lui confirmer son soutien qu’il a choisi de partir.

« Je ne saurais pas faire passer un entretien à un coach », assure toutefois l’homme d’affaires. « Vous voulez que je fasse passer des entretiens pour être président d’une entreprise, et je suis le premier à dire que je suis le meilleur. Mais pour réussir dans les affaires, et je le dis dans mon livre, il vaut mieux savoir ce qu’on sait, et savoir ce qu’on ne sait pas. Et je sais très bien ce que je ne sais pas quand on parle de basket. »