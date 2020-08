Le mix du jour | L’intégralité des contres de la saison de Giannis Antetokounmpo

Élu défenseur de l’année en dominant les votes face à Anthony Davis et Rudy Gobert, Giannis Antetokounmpo avait de solides arguments pour s’installer comme le meilleur défenseur de la NBA en 2019-2020.



Déjà parce que les Bucks possèdent la meilleure défense de la ligue, mais aussi parce que les chiffres confirment que son impact de ce côté du terrain est impressionnant. Il faut dire qu’avec son physique, sa taille, sa mobilité et sa vitesse, le « Greek Freak » est un mur.

S’il n’est pas le contreur le plus prolifique de la ligue cette saison (26e de la ligue avec un par match, loin des 2.9 de moyenne du leader Hassan Whiteside), Giannis Antetokounmpo est assurément un des plus spectaculaires. Que ce soit en gardien de but face aux pénétrations, en « chase-down », à 3-pts ou pour scotcher un dunkeur, le MVP 2019 repousse les tirs avec autorité et n’hésite jamais à envoyer la balle dans les tribunes.

Mais plusieurs de ces tirs repoussés sont également précieux offensivement puisqu’ils finissent parfois en contre-attaque pour Milwaukee.