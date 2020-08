Giannis Antetokounmpo : « Je crois que c’est ma meilleure saison mais on peut toujours faire mieux »

Mike Budenholzer n’a pas pu s’empêcher de partager la bonne nouvelle, un jour avant qu’elle ne devienne officielle. Alors que son équipe venait de remporter la quatrième manche face au Magic, le coach des Bucks annonçait à Giannis Antetokounmpo que le trophée de meilleur défenseur de l’année était pour lui.

« Le coach était tellement enthousiaste et heureux« , décrit le Grec, qui, sur le moment, se demandait plutôt ce que Mike Budenholzer allait pouvoir leur reprocher après la rencontre. « Il est monté sur la table et m’a dit que j’avais remporté le trophée. »

Le jour suivant donc, lors d’une « cérémonie » organisée depuis l’hôtel des Bucks et diffusée sur ESPN, Giannis Antetokounmpo recevait bien le DPOY des mains de son coéquipier Brook Lopez, sous les rires des autres. Ce premier trophée du genre permet au MVP en titre de détrôner Rudy Gobert, qui a terminé troisième du vote cette année derrière Anthony Davis.

Giannis Antetokounmpo ne manque pas de saluer son équipe sans laquelle « ce ne serait pas possible. Je sais que mon nom est sur ce trophée mais ce pourrait être le nom de n’importe quel autre de ces gars. »

Je peux être plus actif, contrer plus de tirs, être davantage dans les lignes de passe

Cette saison comme un an plus tôt, Milwaukee a terminé avec le meilleur « Defensive Rating » de la ligue en encaissant 102.5 points par match sur 100 possessions. Giannis Antetokounmpo dispose, lui, du meilleur ratio défensif au sein de sa formation et de la ligue (à matchs joués et temps de jeu suffisamment conséquents), avec 97.4 points concédés sur 100 possessions lorsqu’il est sur le terrain.

« Au final, quand tu joues et que tu as ces gars avec et derrière toi pour être aussi compétitif, ce genre de récompense peut arriver« , juge le lauréat. « Ce que j’en retiens finalement, c’est qu’il faut gagner. Faire tout ce qu’il faut chaque jour pour te mettre en position, l’équipe et toi, de gagner. Et des choses positives vont arriver. »

Alors qu’il est déjà aux portes d’un doublé historique MVP – défenseur de l’année, Giannis Antetokounmpo pense toujours qu’il peut encore mieux faire : « Je peux être plus actif, contrer plus de tirs, être davantage dans les lignes de passe. Mais encore une fois, avoir la meilleure défense NBA, permettre à ton équipe de réaliser la meilleure saison défensive… Je crois que c’est ma meilleure saison mais on peut toujours faire mieux. »