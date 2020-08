Le tandem Middleton – Antetokounmpo repousse le Magic Avec 21 points et 10 rebonds pour le premier et 31 points, 15 rebonds et 8 passes décisives pour le second, le duo de choc des Bucks a dû s’employer pour écarter le Magic de Nikola Vucevic (31 points, 11 rebonds, 7 passes) et mener 3-1 dans la série.