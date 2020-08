Défenseur de l’année : Giannis Antetokounmpo détrône Rudy Gobert !

Il n’y aura pas de triplé pour Rudy Gobert, qui n’est plus le meilleur défenseur de l’année. Vainqueur en 2018 et 2019 du trophée de Defensive Player Of The Year, le Français est détrôné par le MVP 2019 Giannis Antetokounmpo, qui s’impose largement dans les votes avec 432 points pour 75 1ère place, contre 200 points (14 1ère place) pour Anthony Davis et 187 points (6 1ère place) pour Gobert.

Ce trio d’intérieurs laisse des miettes aux autres comme Ben Simmons, Marcus Smart, Pat Beverley et Bam Adebayo. On constate tout de même qu’un journaliste a voté pour Andre Drummond comme meilleur défenseur de l’année…

Le plus important, c’est que le « Greek Freak » devient le 5e joueur de l’histoire à remporter le titre de MVP et de meilleur défenseur de l’année, et il imite ainsi Kevin Garnett, Hakeem Olajuwon, Michael Jordan et David Robinson.

Il pourrait même devenir le 3e, après Jordan en 1988 et Olajuwon en 1994, à réaliser le doublé la même année puisque la star des Bucks est le grand favori à sa propre succession.

« C’est clairement important parce que je pense qu’on essaie de créer une identité et et de faire comprendre à l’équipe et la franchise que c’est ce qu’on veut être » a réagi Mike Budenholzer à propos de la récompense remportée par son leader. « Le fait que notre meilleur joueur devienne le Defensive Player of the Year, ça monter vraiment ce qu’on veut être et ce qu’on est« .

On notera que Antetokounmpo est aussi le premier joueur de Milwaukee à rafler cette récompense depuis Sidney Moncrief, vainqueur en 1983 et 1984. L’ancien arrière des Bucks avait même été le premier à remporter ce trophée, instauré en 1983.