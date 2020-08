Preview Playoffs 2020 | LA Lakers (1) – Portland (8)

Il y a cinq mois, l’issue de cette série n’aurait guère fait de doute. Mi-mars, les Lakers montaient en puissance et asseyaient leur domination à l’Ouest grâce à leurs succès sur les Bucks puis les Clippers. À l’inverse, les Blazers peinaient à enchaîner les victoires et voyaient leurs chances de qualification pour les playoffs se réduire de jour en jour. La pause engendrée par la crise du Covid-19 a toutefois changer la donne.

Dans la « bulle », Portland a ainsi retrouvé de l’allant. Renforcés par le retour de Jusuf Nurkic et portés par un Damian Lillard en mode « Bubble MVP », les hommes de Terry Stotts évoluent constamment avec ce fameux sentiment d’urgence, affichant un bilan de 7-2 à Orlando.

Dans le même temps, les « Purple and Gold » piétinent depuis qu’ils sont assurés de terminer en tête de leur conférence. En Floride, leur attaque est grippée, leur défense est moins souveraine qu’à l’accoutumée et le duo LeBron James – Anthony Davis semble se préserver en vue des échéances importantes. Pour ne rien arranger, ils se retrouvent face à un adversaire qu’ils redoutent.

Aujourd’hui, compte tenu du contexte actuel, de plus en plus d’observateurs se mettent même à imaginer un « upset », favorisé par les conditions si particulières de ces playoffs, sans avantage du terrain à proprement parler.

MENEURS

Duel au sommet à la mène entre LeBron James et Damian Lillard, sans conteste les deux meilleurs meneurs de la Ligue à l’heure actuelle.

À 35 ans passés, le « King » vient de signer un exercice 2019-20 de haute volée avec près de 25 points, 8 rebonds et 10 passes de moyenne. En quête de son quatrième titre, il est plus que jamais le chef d’orchestre des Angelenos. Son duo avec Anthony Davis fonctionne à merveille et, pour la première fois bien longtemps, il ne portera pas tous les espoirs de son équipe sur les épaules. Moins en vue depuis la reprise, il est évident qu’il aura à coeur de se surpasser en playoffs pour honorer la mémoire de Kobe Bryant et offrir aux Lakers leur 17e bannière de champion.

Quant à Damian Lillard, il pratique actuellement le meilleur basket de sa carrière. Intenable à Disney World, il est parvenu à emmener Portland en playoffs grâce à ses cartons offensifs. Logiquement, ses performances lui ont valu d’être désigné MVP de la « bulle » à l’unanimité. Sans Avery Bradley, Los Angeles doit s’en remettre à Danny Green et Kentavious Caldwell-Pope pour éteindre, ou plutôt ralentir, l’incandescent « Dame ». La mission s’annonce compliquée pour les Californiens mais, dans le même temps, personne ne semble en mesure de contenir LeBron James chez les Blazers.

Égalité

EXTÉRIEURS

C.J. McCollum et Carmelo Anthony partent ici avec un avantage. Décisifs à plusieurs reprises à Orlando, les deux joueurs de Portland secondent parfaitement Damian Lillard. Repositionné à l’aile, Melo continue de s’épanouir en tant que 3e voire 4e option tandis que son côté « clutch » s’avérera précieux pour la franchise de l’Oregon. Pour ce qui est de CJ McCollum, il faudra surveiller l’état de son dos puisqu’il doit faire avec une fracture d’une lombaire. Moins agressif que d’habitude, il sait toujours sortir de sa boîte quand il le faut.

Chez les Lakers, Danny Green et Kentavious Caldwell-Pope seront amenés à briller dans un rôle différent. Défensivement, ils auront la lourde tâche de limiter l’impact du « backcourt » des Blazers. Offensivement, ils se contenteront d’occuper les « corners » et de convertir les tirs primés que leur laisseront les défenseurs adverses. Problème : depuis la reprise, les deux hommes n’ont pas réglé la mire derrière l’arc puisqu’ils shootent respectivement à 25% et 28% à 3-points. Leur adresse extérieure sera pourtant capitale dans cette série.

Avantage : Portland

INTÉRIEURS

Si Los Angeles devrait souffrir sur les extérieurs, il n’en sera pas de même dans la raquette. Avec Anthony Davis et JaVale McGee, les « Purple and Gold » peuvent compter sur une paire complémentaire qui a su faire ses preuves. En défense, leurs longs bras leur permettent de protéger le cercle et leur mobilité leur offre une bonne couverture du « pick-and-roll ». En attaque, JaVale McGee est parfait pour poser des écrans, dunker et récupérer les « alley-oops » de ses coéquipiers tandis qu’Anthony Davis est sans doute l’intérieur le plus doué de sa génération.

En face, les Blazers ont récupéré Zach Collins et Jusuf Nurkic dans la « bulle », afin de retrouver une assise défensive. Par son placement défensif, sa présence au rebond et sa capacité à faire jouer ses camarades et à profiter des décalages, le Bosnien a été infiniment précieux pour assurer la qualification des siens en playoffs.

Le problème, c’est que Zach Collins est blessé et que c’est l’inexpérimenté Wenyen Gabriel qui devrait débuter aux côtés de Jusuf Nurkic dans la raquette de Portland. Comment ralentir Anthony Davis dans ces conditions ?

Avantage : Los Angeles

LES BANCS

Alex Caruso, Quinn Cook, Dion Waiters, J.R. Smith, Kyle Kuzma, Markieff Morris, Dwight Howard et bientôt Rajon Rondo. Le moins que l’on puisse dire, c’est que Frank Vogel possède une profondeur de banc conséquente, avec des joueurs expérimentés aux profils divers. Un véritable luxe en playoffs. Très en vue dans la « bulle », Kyle Kuzma va devoir continuer sur sa lancée pour permettre aux Lakers de remporter la bataille des remplaçants. Pour ce faire, il sera principalement épaulé par le trio Caruso – Waiters – Howard.

Pour Portland, les rotations sont plus courtes puisque seuls Gary Trent Jr., Mario Hezonja et Hassan Whiteside devraient disposer d’un temps de jeu significatif et régulier en sortie de banc. Pour ne pas trop tirer sur ses titulaires – et plus particulièrement sur le diminué C.J. McCollum et le revenant Jusuf Nurkic – Terry Stotts va devoir redoubler d’ingéniosité. Les apports du très en forme Gary Trent Jr. et de l’instable Hassan Whiteside seront ainsi primordiaux pour les Blazers s’ils souhaitent créer la surprise.

Avantage : Los Angeles

LES COACHES

Depuis son arrivée sur le banc de Los Angeles, Frank Vogel fait l’unanimité. Mordu de basket, l’ancien coach des Pacers et du Magic a su se faire respecter par l’ensemble de son vestiaire. Il peut également compter sur un assistant de choix en la personne de Jason Kidd. Apprécié de son groupe, il a également pour lui son expérience de la « postseason », grâce à ses deux finales de conférence disputées avec Indianapolis en 2013 puis 2014.

Fort de ses sept qualifications consécutives en playoffs, et d’une finale de conférence atteinte l’an dernier, Terry Stotts ne manque pas non plus d’expérience. Connu pour être un excellent meneur d’hommes, il va devoir se surpasser sur le plan tactique pour limiter l’impact du duo LeBron James – Anthony Davis. Inventif offensivement, l’entraîneur des Blazers devra plutôt trouver des solutions en défense, où son équipe est toujours à la peine…

Avantage : Portland

LA CLÉ DE LA SÉRIE

La solidité défensive des Lakers. Si les Blazers sont connus pour être une formidable machine à scorer (troisième efficacité offensive de NBA), ils le sont également pour leur indiscipline défensive (27e efficacité défensive de NBA). Celle-ci pourrait leur coûter cher à ce stade de la compétition, surtout face à une équipe comme les « Purple and Gold », impériaux en défense lorsque l’enjeu est grand.

Présents dans le Top 3 à l’efficacité défensive, les Angelenos n’ont pourtant guère rassuré dans ce domaine à Disney World mais il faut aussi prendre en compte le fait qu’ils ont rapidement assuré leur première place à l’Ouest. Quoiqu’il en soit, s’ils parviennent à retrouver leur solidité, même sans Avery Bradley, tout en retrouvant leur adresse et leur allant offensif, Portland aura du mal à tenir la comparaison sur la durée.

SAISON RÉGULIÈRE

6 décembre : Portland – L.A. Lakers (113-136)

28 décembre : Portland – L.A. Lakers (120-128)

31 janvier : L.A. Lakers – Portland (119-127)

Los Angeles 2-1

VERDICT

Sur le papier, ce Lakers – Blazers sent bon les années 1990-2000 et fait saliver bon nombre d’observateurs. Spectaculaires, les deux équipes regorgent d’éléments talentueux et leurs derniers résultats peuvent laisser croire qu’une surprise est possible.

Los Angeles reste cependant favori et se doit de plier l’affaire rapidement. Plus disciplinés défensivement et mieux armés du point de vue de la profondeur de banc, les « Purple and Gold » sont également en mesure de rivaliser avec Portland sur le plan offensif. À l’heure des playoffs, LeBron James, Anthony Davis et consorts devraient présenter un tout autre visage dans la « bulle ». En mission, les deux superstars de Los Angeles ont tout pour enchaîner les performances XXL et personne ne semble capable de les ralentir dans l’Oregon.

Si Damian Lillard et ses coéquipiers veulent exister dans cette série, il leur faudra avant tout compter sur une défense beaucoup moins permissive, leurs seuls exploits offensifs risquant de ne pas suffire face à l’armada californienne. La tâche s’annonce compliquée pour les joueurs de Terry Stotts mais rien d’impossible pour autant, surtout s’ils réussissent à installer d’entrée le doute dans la tête de leurs adversaires. Le Game 1 vaudra cher.

Los Angeles 4-2

CALENDRIER

Game 1 : mardi 18 août (03h00, dans la nuit de mardi à mercredi en France)

Game 2 : jeudi 20 août (03h00, dans la nuit de jeudi à vendredi en France)

Game 3 : samedi 22 août (02h30, dans la nuit de samedi à dimanche en France)

Game 4 : lundi 24 août (03h00, dans la nuit de lundi à mardi en France)

Game 5 : mercredi 26 août (à déterminer si besoin)

Game 6 : vendredi 28 août (à déterminer si besoin)

Game 7 : dimanche 30 août (à déterminer si besoin)