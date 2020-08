Si les performances dans la « bulle » ne compteront pas pour les trophées de la saison, la NBA a quand même décidé de lier les matchs de saison régulière disputés à Disney World à des récompenses, les « Bubble Awards ».

Ceux-ci ne tiennent justement compte que des performances réalisées depuis la reprise de la saison en Floride.

Et BasketUSA avait vu juste puisque c’est bien Damian Lillard qui a été désigné MVP de la « bulle », en tournant à 37.6 points et 9.6 passes de moyenne (50% de réussite dont 44% à 3-points) sur les huit matchs de classement, pour arracher la 8e place aux Grizzlies et ainsi disputer le « play-in » en position de force.

Monty Williams est lui logiquement élu meilleur coach alors que les Suns ont fait un sans-faute à Disney World.

Quant aux équipes, elles collent aussi quasiment parfaitement à celles de la rédaction, la première étant très tournée vers l’extérieur avec James Harden, Luka Doncic, Devin Booker et TJ Warren en compagnie de Damian Lillard.

Seule différence avec nos votes, Caris LeVert prend la place de Jayson Tatum dans la deuxième équipe.

MVP

Damian Lillard (110 points sur 110 possibles)

Devin Booker (58 points)

TJ Warren (14 points)

Luka Doncic (11 points)

James Harden (4 points)

Giannis Antetokounmpo (1 point)

COACH

Monty Williams (103 points sur 110 possibles)

Terry Stotts (41 points)

Jacque Vaughn (18 points)

Nick Nurse (12 points)

Gregg Popovich (7 points)

Nate McMillan (4 points)

Mike Malone (3 points)

Doc Rivers (1 point)

ALL-BUBBLE FIRST TEAM

Damian Lillard (66 points sur 66 possibles) – Luka Doncic (66 points) – Devin Booker (66 points) – James Harden (58 points) – TJ Warren (58 points)

ALL-BUBBLE SECOND TEAM

Giannis Antetokounmpo (36 points) – Kawhi Leonard (15 points) – Kristaps Porzingis (14 points) – Caris Levert (13 points) – Michael Porter Jr (13 points)

Ont également reçu des votes :

DeMar DeRozan (5 points), Paul George (5 points), Jayson Tatum (4 points), Nikola Jokic (4 points), Kyle Lowry (3 points), LeBron James (3 points), Ja Morant (2 points), Jusuf Nurkic (2 points), Carmelo Anthony (1 point), De’Aaron Fox (1 point), Fred VanVleet (1 point), Gary Trent Jr (1 point), Joel Embiid (1 point), Russell Westbrook (1 point) et Tobias Harris (1 point)