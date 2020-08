C.J. McCollum souffre d’une fracture d’une vertèbre

Chaque année, c’est la même rengaine pour les pauvres Blazers… Au moment d’aborder la dernière ligne droite, ils doivent composer avec la perte ou la blessure d’un joueur majeur. Cette fois, il s’agit de C.J. McCollum, et NBC Sports révèle que l’arrière de Portland souffre d’une fracture d’une lombaire depuis trois matches !

A priori, ça ne l’empêche pas de jouer, même si ça le gêne évidemment et que ses performances s’en ressentent. Cette nuit, il a ainsi terminé à 2 sur 14 aux tirs face à Dallas, mais c’est lui qui inscrit les deux lancers pour sceller la victoire à trois secondes de la fin.

« Il est un peu fracassé, mais il ne cherche aucune excuse » a réagi Damian Lillard. « Il serre les dents pour l’équipe et pour être avec nous, et on a la chance qu’il soit là pour mettre les lancers en fin de match. Il y a une chose qui fait partie de notre relation et qui nous fait tellement croire l’un en l’autre : j’ai une confiance inébranlable en lui et je sais la même chose de lui. Je connais son courage. Je connais sa dureté. Je sais qui il est en tant que personne. »

Mêmes propos chez Carmelo Anthony. « CJ est un guerrier. Nous savons qu’il est un peu gêné. Nous savons qu’il donne également tout ce qu’il a et qu’il se bat pour nous. Il répond présent et nous apprécions chaque petite chose qu’il est capable de nous apporter en ce moment jusqu’à ce qu’il règle ce problème. Donc, nous devons juste nous l’épauler et l’aider à traverser ça. En ce moment, il fait preuve d’un autre type de résistance. »

Pour l’instant, et alors que Portland est désormais 8e, il n’est pas question que C.J. McCollum stoppe sa saison et il va donc poursuivre la campagne en serrant les dents.