De retour à l’aile, Carmelo Anthony ne veut aucun round d’observation

Trevor Ariza forfait, les Blazers sont contraints de modifier leur cinq de départ, et c’est Carmelo Anthony qui débutera à l’aile, tandis que le duo Collins-Nurkic devrait débuter sous les panneaux. Pour Melo, c’est évidemment une bonne nouvelle que de retrouver son poste naturel.

« Eh bien, ce qui est bien, c’est que je reviens à ma position initiale, au poste 3, où je suis en fait très à l’aise » a-t-il répondu à NBC Sports. « J’ai fait ça toute ma vie. Il n’y a que ces quelques dernières années où j’ai commencé à évoluer, et à faire davantage la transition vers le poste 4. »

L’ancien ailier des Nuggets et des Knicks se projette déjà sur cette nouvelle configuration. « On a des équipes qui pratiquent le « small ball » et c’était à mon avantage, mais je pense qu’aujourd’hui, le jeu n’a plus de postes. Il n’y a plus de positions. Peu importe que les gens mettent en avant le fait qu’on joue 3 ou 4, au final, on est là pour jouer. Les systèmes seront les mêmes. On trouvera comment jouer. »

Pour Carmelo Anthony, le seul poste fixe sera celui de pivot, avec Jusuf Nurkic ou Hassan Whiteside, et ensuite les positions sont interchangeables. « Concernant les qualités liées à un poste, il n’y a plus de positions du tout. On met son cinq sur le terrain, et on regarde ce qu’il se passe. »

Il faudra tout de même un apprentissage express car les Blazers n’auront que huit matches pour conserver leur 9e place, voire accrocher la 8e, qui appartient aux Grizzlies.

« Ma manière d’aborder les choses, et que j’essaie d’inculquer à notre équipe, c’est qu’on doit foncer. On n’a pas de temps à perdre, et être prêt de suite. On ne peut pas laisser tomber les deux premiers matches, en se disant qu’on a fait un super camp, que c’était trois ou deux semaines et demie super… Dès le premier match, on doit y aller. On doit être prêt à y aller. Il n’y a pas à attendre, se relâcher et observer. On doit suivre notre plan. On doit avoir un plan précis, et on doit être prêt à attaquer d’entrée. »

Et Melo ne croit pas si bien dire puisque le premier match sera face… aux Grizzlies !