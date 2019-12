Avec le distributeur LeBron James, les Lakers retrouvent la victoire à Portland

Trail Blazers / 120 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval C. Anthony 33 5/14 1/2 2/2 1 4 5 2 4 0 3 1 13 9 S. Labissiere 3 0/1 0/1 0/0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 H. Whiteside 34 7/11 0/0 5/7 6 10 16 0 3 0 4 4 19 29 D. Lillard 39 7/17 4/13 13/14 0 2 2 9 4 1 3 1 31 30 C. McCollum 38 8/16 2/8 0/0 0 2 2 4 0 0 2 0 18 14 A. Tolliver 18 4/5 4/5 0/0 1 2 3 1 2 0 3 0 12 12 N. Little 11 0/0 0/0 1/2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 G. Trent Jr. 9 1/1 1/1 0/0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 4 A. Simons 27 6/13 1/1 1/1 1 5 6 0 1 1 0 0 14 14 K. Bazemore 28 3/8 2/4 1/1 0 4 4 1 5 1 1 2 9 11 Total 41/86 15/35 23/27 9 30 39 18 22 4 16 8 120