Deux jours après les Bucks, les Lakers s’offrent le scalp des Clippers !

Horaire inhabituel pour ce derby de Los Angeles et cela se ressent d’entrée pour les Lakers, qui ne marquent pas un panier dans les trois premières minutes de cette partie. Les Clippers en profitent (10-5). La défense des « Purple and Gold » va ensuite se mettre en route et faire forte impression. Dans le même temps, leur adresse revient et les coéquipiers d’un LeBron James réveillé infligent un 9-1 à leurs adversaires.

Offensivement ou défensivement, les deux équipes se rendent coup pour coup et font jeu égal (20-20). Dans un match pour le moment très plaisant, ce sont finalement les Lakers qui sont devant après douze minutes : 27 à 25.

Paul George brille de mille feux

Bien lancés par leurs remplaçants, les Clippers vont mieux rentrer dans ce second quart-temps. Revenu en jeu, Kawhi Leonard va se mettre en évidence en se jouant de LeBron James puis en allant au dunk avec autorité. Mais c’est surtout Paul George qui va aider les Clippers à creuser un premier écart significatif (45-36). Très agressif, l’ailier confirme sa belle forme actuelle en faisant souffrir ses adversaires dans la peinture.

Plombés par leur banc et maladroits derrière l’arc, les Lakers vont s’en remettre à Anthony Davis puis LeBron James, dominateurs à l’intérieur, pour stopper l’hémorragie. Les Clippers repartent tout de même aux vestiaires en étant en tête (53-49). La rencontre tient toutes ses promesses et les superstars répondent présent, avec un George à 19 points et un Leonard à 12 unités, tandis que LeBron (16) et Davis (15) cumulent également 31 points à deux.

Comme face aux Bucks il y a deux jours, les « Purple and Gold » débutent la deuxième mi-temps tambour battant pour reprendre les commandes. Leur défense est toujours aussi étouffante et leur adresse extérieure est (enfin) au rendez-vous, grâce notamment aux trois tirs à 3-points d’Avery Bradley (65-60).

Paul George, toujours aussi adroit ce soir, relance ensuite les Clippers avec deux tirs primés de suite, avant que Bradley – encore lui – ne lui réponde. Le mano a mano reprend entre les deux rivaux californiens (74-73).

Les Lakers en patrons

Dès lors, malgré un LeBron James au repos et grâce à un Anthony Davis omniprésent, les Lakers vont réussir à mettre un gros coup d’accélérateur en attaque. Suffisant pour leur permettre d’avoir un court avantage à douze minutes du terme (85-81). Dominés depuis le début au rebond offensif, les hommes de Frank Vogel se distinguent à leur tour dans ce secteur de jeu pour asseoir leur domination sur cette partie (94-85). L’écart monte même jusqu’à 12 points dans ce dernier acte.

Sans paniquer, Paul George et Kawhi Leonard ramènent les Clippers à deux possessions (101-95). Mais Avery Bradley continue de les punir derrière l’arc tandis que Davis s’impose encore dans la raquette avec un magnifique dunk arrière (106-97). C’est finalement James, tout simplement inarrêtable ce soir, qui viendra achever les joueurs de Doc Rivers. Deuxième victoire référence en deux jours pour les Lakers (112-103) !

En mode MVP, LeBron James (28 points, 7 rebonds, 9 passes) a une nouvelle fois régalé en attaque comme en défense. Coup sur coup, le « King » vient de prouver à ses détracteurs qu’il était toujours aussi dominant quand il était pleinement investi et concentré. Les 30 points et 8 rebonds d’Anthony Davis auront également été capitaux, tout comme l’apport d’Avery Bradley (24 points, 6 tirs à 3-points), le véritable facteur X de ce soir.

En face, Paul George (31 points), Kawhi Leonard (27 points) et Montrezl Harrell (20 points, 8 rebonds) auront assuré. Mais les matchs ratés de Lou Williams et Marcus Morris (0/9 au tir dont 0/7 à 3-points) ont plombé les Clippers, qui subissent du même coup leur première défaite de la saison au complet.

Résumé vidéo sur YouTube