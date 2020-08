Carmelo Anthony : « Etre clutch, c’est comme le vélo, ça ne s’oublie pas »

Déjà contre Memphis puis face à Boston, Carmelo Anthony s’était montré dans les ultimes secondes avec des tirs à 3-pts importants. Il a confirmé contre les Rockets, avec en plus d’un panier primé décisif, deux grosses actions défensives.



L’atmosphère de la « bulle » et les matches à haute tension des Blazers ont réveillé le côté clutch de l’ailier, qui a marqué un panier à 3-pts à 55 secondes du terme pour donner cinq points d’avance à ses coéquipiers.

« C’est comme le vélo, ça ne s’oublie pas. Quand on l’a, on l’a pour toujours », souligne Anthony pour ESPN. « Il faut le vouloir aussi, il faut se mettre dans ces situations, prendre ces tirs et se réjouir de vivre des moments comme ça. »

Sans doute aussi importants ont été ses deux stops en défense dans les quatre dernières minutes. Melo a commencé par voler un ballon dans les mains de James Harden avant de contrer une tentative à 3-pts de P.J. Tucker. Puis, c’est son shoot primé qui a validé la victoire de Portland.

« Depuis qu’il est là, il est le parfait coéquipier »

« Il n’a pas peur de ces moments », constate Damian Lillard, qui s’y connaît en tir décisif. « Il a trouvé le bon spot, où on avait besoin de lui. Il n’essaie pas de jouer comme à New York ou Denver. Il sait qu’on a besoin de quelqu’un côté faible. Il respecte le coach, quand ce dernier doit le sortir. Voir une telle attitude pour un joueur de son calibre, ça montre à quoi ressemble notre équipe. »

Avec 15 points et 11 rebonds face aux Texans, Anthony confirme ses bonnes prestations dans la « bulle ». Il tourne à 16.3 points de moyenne à 50 % de réussite à 3-pts, et Portland se rapproche de la huitième place à l’Ouest. Le mariage de raison signé en début de saison commence à porter ses fruits pour les deux camps.

« Quand il est venu ici, tout le monde avait son mot à dire sur sa défense, son âge, ce qu’il avait fait avant, sa capacité à s’adapter ici », rappelle Lillard, qui avait longtemps milité pour sa venue dans l’Oregon. « Mais depuis qu’il est là, il est le parfait coéquipier, il est bien avec les jeunes, il communique. Il pense à l’équipe. C’est marrant de voir comment les gens ont si peu de respect quand ils parlent de lui. C’est un Hall of Famer. »