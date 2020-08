Les Blazers se rapprochent de la 8e place à l’Ouest en battant Houston

Pas de round d’observation entre Blazers et Rockets. Les pistoleros dégainent sans tarder, avec James Harden qui répond à Carmelo Anthony, bientôt entendu par CJ McCollum. Ce dernier est saignant avec ses dribbles rapidement enchaînés d’un tir à mi-distance qui fait mouche. Les Blazers font un premier écart avec Zach Collins qui s’impose sous les panneaux au rebond offensif.

Mais Houston s’accroche, avec Russell Westbrook qui va provoquer des fautes et les 3-points qui finissent par tomber avec Robert Covington et Danuel House Jr. Mais Carmelo Anthony et Gary Trent Jr. répliquent, Portland est bien plus fort aux rebonds (20-8) et remporte logiquement ce premier quart (29-24).

CJ McCollum donne +12 en début de deuxième quart d’un superbe floater, pourtant contesté par Jeff Green. Portland poursuit sa course en tête avec Gary Trent Jr. qui garde la main chaude. Il inscrit 13 points en 18 minutes en première mi-temps alors que CJ McCollum arrive aussi à 13 points à la pause. Houston reste à distance, à -5 en l’occurrence avec Green et House qui tiennent la baraque (61-56).

Les Blazers sereins dans le « crunch »

Plutôt discret jusque-là, Damian Lillard se réveille en troisième quart. Il enchaîne un petit tir en périphérie, un stepback admirable de vélocité sur l’aile. Le meneur de Rip City maintient la pression. À l’image de James Harden qui envoie une cacahuète de 10 mètres, les Rockets continuent leur travail de sape. Ben McLemore rentre aussi de loin malgré la défense. À -6, tout est encore possible en dernier quart pour Houston (86-80).

Danuel House Jr. et Jeff Green apportent leur écot, avec l’ancien ailier fort du Thunder qui fait les deux coins à 3-points, mais Russell Westbrook dévisse, notamment aux lancers (5/12). Les Rockets sont revenus à égalité mais ils auraient même pu espérer mieux. D’autant que « leur » moment est passé…

C’est aux Blazers de reprendre le contrôle dans le « money time ». Russell Westbrook a beau hurler après un dunk rageur, Gary Trent Jr. claque froidement un trois points pour briser l’égalité à 100 partout, et Carmelo Anthony ajoute à l’écart dans la dernière minute (+5). Damian Lillard termine le travail aux lancers pour la deuxième victoire en trois matchs de Portland qui reste dans le coup pour la 8e place de la conférence Ouest (110-102).

Ils ne sont en effet plus qu’à une victoire et demi (31-38) des Grizzlies (32-36) de Ja Morant.