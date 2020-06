La bande-annonce de la docu-série « Greatness Code » avec LeBron James

Depuis la diffusion de « The Last Dance », de nombreux projets de documentaires liés à la NBA ont été annoncés, que ce soit celui autour de Magic Johnson, de la dernière saison de Kobe Bryant ou encore des Warriors de 2007.

Même si elle ne parle pas que de la ligue de basket, la docu-série « Greatness Code » en fait partie. Le principe est simple : sept légendes du sport reviennent sur le moment le plus marquant de leur carrière.

LeBron James fait partie du lot et pour cause, sa société Uninterrupted coproduit le projet avec la plateforme Religion of Sports, cofondé par… Tom Brady, qui figure lui aussi au casting. Les autres ? Alex Morgan, Usain Bolt, Shaun White, Katie Ledecky et Kelly Slater.

On sait déjà, grâce à la bande-annonce, quel moment a choisi le King : le Game 6 des finales de conférence 2012 avec le Heat, face aux Celtics. Dos au mur, Miami avait égalisé à Boston 3-3 avant de gagner le Game 7 – et le titre derrière – grâce aux 45 points du King, à 19/26 aux tirs, ainsi que ses 15 rebonds et 5 passes.

Sortie du projet le 10 juillet prochain sur Apple TV+.