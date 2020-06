En plus d’un documentaire sur les Clippers version « Lob City » dans les prochaines années, Matt Barnes avait expliqué récemment qu’il travaillait sur un documentaire consacré à « We Believe », la folle épopée des Warriors en 2007.



Cette équipe, qui n’a pourtant gagné qu’une seule série de playoffs contre les Mavericks, a marqué les esprits. L’ancien ailier confirme le projet mais aussi son retard.

« C’est un peu en attente, mais c’est lancé », affirme Barnes sur les ondes de 95.7 The Game. « Baron Davis, Stephen Jackson et moi, on reforme le groupe. On a assemblé une solide équipe derrière nous, pour nous aider à produire ce documentaire. J’espère qu’on va pouvoir retrouver une certaine normalité dans le pays, et donc se remettre à travailler dans les prochains mois. Pour le moment, Baron et moi, on est impliqué dans la question politique. »

Et Stephen Jackson est également en première ligne depuis la mort de son ami George Floyd. Impossible donc de donner une date de sortie pour l’instant.

« Ça va finir par arriver et ce sera sympa », poursuit le champion NBA 2017. « Les fans vont adorer et être impressionnés par l’équipe que nous étions, sur et en dehors du terrain. On était une bande de fous mais on adorait jouer au basket et on s’aimait. C’était génial de faire pour la Baie. »