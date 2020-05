Matt Barnes revient sur l’affaire Sterling, « le plus gros scandale de l’histoire du basket »

29 avril 2014, la ligue décide de suspendre à vie Donald Sterling pour ses commentaires racistes qui ont fuité quelques jours plus tôt. L’onde de choc dans l’univers NBA est colossale, en particulier du côté des hommes en première ligne, les Clippers. Ces derniers sont alors embarqués en pleine série de playoffs avec un premier tour face aux jeunes Warriors, pour la deuxième campagne de Stephen Curry.

« C’était juste une situation de fou, c’était sans précédent », se souvient encore très bien Matt Barnes, qui y voit tout simplement « le plus scandale de l’histoire du basket ». Cette affaire est révélée quelques heures seulement avant le Game 4 de cette série, une rencontre que les Clippers envisagent d’ailleurs de boycotter.

« La seule chose sur laquelle on se focalise, c’est notre adversaire parce que ce sont les playoffs, » poursuit Matt Barnes, qui intervient dans le documentaire « Blackballed ». « Et le fait de prendre ça en pleine face, près de 36 heures avant un match, était incroyable. »

Malgré ce contexte sportif jamais vu, les Clippers parviendront à battre les Warriors à l’issue d’un septième match. Leur parcours en playoffs s’arrêtera au tour suivant avec une série perdue en six matches face au Thunder.

« Il a juste été le seul assez stupide pour se faire prendre à le dire »

Lorsque les déclarations racistes du propriétaire ont fait surface, Matt Barnes n’a pourtant pas été surpris : « Selon moi, il n’est pas le seul propriétaire ou président de grande entreprise qui pense comme ça. Il a juste été le seul assez stupide pour se faire prendre à le dire. » Selon lui, le racisme du dirigeant était déjà largement soupçonné, pour ne pas dire connu.

« Ce qu’il a dit n’était même pas le pire aspect de sa personnalité », poursuit Matt Barnes en référence au comportement plus général de Donald Sterling, qui appartiendrait à cette génération d’hommes « de 70, 80 ou 90 ans qui ont fait fortune dans le pétrole ou l’immobilier et qui possèdent beaucoup de biens et des équipes. Ce n’est pas le seul à regarder les joueurs de cette manière. »

L’ancien joueur NBA en profite pour citer les actes de racisme dont il a été la victime plus tôt dans sa vie. Sa sœur traitée de « nègre », son lycée vandalisé par des membres du Ku Klux Klan… « C’est l’autre raison pour laquelle j’ai relativisé cette affaire, le fait d’avoir été confronté au racisme dans la vie de tous les jours. »

« Nous étions une équipe très talentueuse avec un propriétaire fou, un propriétaire fou et raciste, qui avait l’habitude de perdre »

« Très fier d’être moitié Italien, moitié noir », malgré sa difficulté « de n’avoir jamais été assez noir ou assez blanc », Matt Barnes estime que ce racisme est toujours prégnant. Il cite notamment l’affaire Ahmaud Arbery, qui a fait réagir des acteurs de la ligue, ou même son propre podcast avec Stephen Jackson qui a suscité, selon lui, une chronique « ouvertement raciste » de la part d’un journaliste new-yorkais.

Son podcast ne sera d’ailleurs pas sa seule création. Matt Barnes travaille actuellement sur un documentaire consacré à « We Believe », la folle épopée des Warriors en 2007. Et un autre documentaire du genre pourrait voir le jour à propos de « Lob City ». « Probablement lorsque Chris aura fini de jouer », précise Matt Barnes.

« Non pas que nous soyons les Chicago Bulls de « The Last Dance », loin s’en faut, mais nous étions une équipe très talentueuse avec un propriétaire fou, un propriétaire fou et raciste, qui avait l’habitude de perdre, » formule-t-il. « J’ai le sentiment que, par maturité et par ego, nous avons laissé passer une grande opportunité. »