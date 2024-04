La spectaculaire libération offensive du Magic

Son panier a eu un effet libérateur pour le Kia Center. Franz Wagner venait de prendre de vitesse Evan Mobley pour finir avec la faute au panier, main gauche. Après trois premières minutes sans marquer, avec 9 tirs manqués ou contrés, le Magic venait enfin de débloquer son compteur de points.

Cette entame de Game 3 face aux Cavs a peut-être fait craindre au public local une nouvelle soirée offensive compliquée pour sa troupe, après deux premiers matchs terminés avec seulement 83, puis 86 points. Mais ce sentiment s’est vite évaporé. « Une fois qu’un tir rentre, les vannes s’ouvrent », résume Paolo Banchero.

Des vannes sacrément ouvertes cette nuit, comparé aux deux premières manches. Les Floridiens ont bouclé le premier quart-temps avec 31 points et 10 unités d’avance (31-21), avant d’enchaîner deux autres quart-temps avec au moins 30 points d’inscrits.

La confiance de Paolo Banchero

Donovan Mitchell et sa bande n’arrivant pas du tout à tenir le rythme, le Magic a compté jusqu’à… 43 points d’avance, pour finir par s’imposer de 38 unités à l’occasion de leur première victoire à domicile en playoffs depuis plus de dix ans.

« Il faut reconnaître que nous sommes à la maison, soutenus par nos fans. Démarrer les playoffs par deux matchs à l’extérieur, dans cet environnement, a été difficile pour tout le monde. Le fait d’être à la maison nous permet de nous calmer », juge Paolo Banchero, principale force offensive de son équipe.

Avec ses 31 points (13/26 aux tirs) et 14 rebonds, il est devenu le plus jeune joueur depuis LeBron James en 2006 à poster au points 30 points et 10 rebonds lors d’un match de phases finales. « Je savais que je devais rester en mode attaque. La différence entre être mené 2-1 et 3-0 est énorme. On sait que c’était une question de vie ou de mort », lâche l’intérieur pour justifier son important volume de tirs.

« On a senti qu’il passerait une bonne soirée dès le début du match. Dès qu’il a tenté son premier tir et qu’il ne l’a pas réussi, il n’a pas hésité sur le suivant. C’est le signe d’un jeune homme qui continue à s’améliorer et à devenir ce qu’il est en train de devenir. Il ne laisse pas une réussite ou un échec perturber ce qu’il fait », salue son coach, Jamahl Mosley.

Faire la même chose samedi

L’intérieur du Magic n’a pas été le seul à se libérer. Jalen Suggs a terminé avec 24 points (9/11 aux tirs), Franz Wagner à 16 points et les deux meneurs venus du banc, Markelle Fultz et Cole Anthony, ont apporté au moins 10 points. Les Floridiens ont shooté avec 51% de réussite toute la soirée, en limitant leurs adversaires à seulement 39%, tout en remportant la si importante bataille du rebond (51-32).

« Il y avait un niveau de confiance qu’ils avaient tous, en sachant ce qui était en jeu et en sachant ce qu’ils devaient faire, comment ils devaient se battre. Quand les tirs ne tombaient pas, cela aurait pu être la même histoire. Mais il y a de la confiance dans ce groupe », apprécie le technicien du Magic.

En s’imposant cette nuit, son groupe s’offre l’occasion d’égaliser dans quelques jours, toujours devant son public. « Personne ne fait la fête. On sait qu’on doit faire la même chose samedi. On est évidemment fiers de la victoire de ce soir. C’est important pour ce groupe de remporter sa première victoire en playoffs, mais on veut la série complète », prévient Paolo Banchero.