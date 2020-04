Un documentaire à venir sur la dernière saison de Kobe Bryant avec des images inédites ?

Le documentaire « The Last Dance » permet de ressortir des tiroirs des informations qui n’avaient pas filtré jusqu’alors. On a par exemple appris que les Warriors, en 2018-2019, avaient refusé d’être filmés comme les Bulls.

Maintenant, c’est ESPN qui nous informe qu’une équipe de caméramen, engagés par Kobe Bryant lui-même, a suivi l’arrière des Lakers lors de son ultime saison dans la ligue, en 2015-2016.

Six caméras ont eu accès à l’intimité des Lakers, comme jamais auparavant concède John Black, l’attaché de presse de la franchise depuis 27 ans. Que ce soit pour les matches, les vestiaires, les salles d’entraînement ou même dans les avions et la salle de soin, aucune équipe de télévision n’avait eu une telle liberté et même les membres des Lakers, habitués à la présence médiatique, ont été surpris.

Tout cela sous l’autorité de la star des Lakers, suivie absolument partout pendant cette dernière saison. C’est une différence avec « The Last Dance » où ce sont les équipes de NBA Entertainment qui tenaient les caméras et conservaient les précieuses images. Là, c’était une équipe engagée par Kobe Bryant, ce qui lui offrait un contrôle total et confirme son amour pour la production depuis qu’il avait mis fin à sa carrière.

Ces images inédites seraient en cours de montage actuellement, pour un possible documentaire dans les années à venir. Kobe Bryant aurait même vu quelques morceaux et fait des commentaires avant son décès, le 26 janvier.