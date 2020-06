Le documentaire sur Magic Johnson prévu pour 2021

Vivement 2021 ! Non seulement car il sera difficile de faire pire que 2020, mais aussi parce qu’un documentaire sur la vie et l’œuvre de Magic Johnson va y voir le jour.

Produit par XTR, H.wood Media, NSV et Delirio Films, le projet pour lequel le principal intéressé a annoncé « un accès sans précédent » aux coulisses et à ses images d’archives, est donc annoncé pour 2021. Il fait écho à « The Last Dance », la série évènement de dix épisodes consacrée à Michael Jordan.

Ce documentaire, qui n’a pas encore de titre, sera l’occasion de se replonger sur son ascension au lycée de Lansing, avec la fac de Michigan State puis aux Lakers jusqu’à la fin de sa carrière précipitée par sa séropositivité.

« En ces temps sans précédent, nous avons plus que jamais besoin de films qui célèbrent les héros, » explique Bryn Mooser, directeur général de XTR. « Magic Johnson est l’une des figures publiques les plus légendaires, les plus travailleuses et les plus résistantes de notre époque. Ses réalisations, tant sur le terrain qu’en dehors, méritent d’être mises en lumière, et nous sommes impatients de raconter cette histoire et de travailler en étroite collaboration avec lui et NSV pour embarquer les spectateurs dans son remarquable parcours ».

La carrière « post-NBA » de Magic Johnson le businessman sera également à l’honneur, notamment à travers « Magic Johnson Entreprises », dont la valeur nette est estimée à plus de 600 millions de dollars.

« Avec le temps, nous avons considéré Magic Johnson non seulement comme une légende NBA, mais aussi comme un homme qui a transcendé le sport, et qui est devenu l’un des hommes d’affaires les plus célèbres et les plus accomplis de notre temps, » assurent les partenaires de NSV, Jordan Fudge et Jeremy Allen. « Nous sommes honorés de pouvoir contribuer à donner vie à l’histoire d’un homme qui a ouvert tant de portes et inspiré des millions de personnes ».