Un documentaire sur Magic Johnson en préparation

Très présent dans l’épisode 4 de « The Last Dance » comme l’une des victimes de l’arrivée au sommet des Bulls de Michael Jordan, et alors qu’un documentaire sur la dernière saison de Kobe Bryant devrait voir le jour, Magic Johnson annonce à ET qu’un film sur sa vie est aussi dans les cartons.

« J’arrive après Kobe » assure-t-il. « Il y aura une partie basket, mais aussi une partie sur comment je me suis réinventé, comment je suis devenu entrepreneur, ce que je fais aujourd’hui, tout sera dans ce documentaire. J’ai hâte. » Il faudra attendre un peu pour avoir plus d’informations sur ce dernier projet d’une liste de documentaires sur le basket qui s’allonge au fil des jours.

On peut préciser que sur celle-ci figure également le projet piloté par Kevin Durant dont la sortie est prévue le 15 mai prochain, et qui tente d’expliquer pourquoi son comté natal, dans la banlieue de Washington, est une fabrique à joueurs NBA, mais aussi celui de Dwyane Wade sur la « Redeem Team » des JO 2008 à Pekin.

De quoi faire patienter les fans de basket en manque de matches…

« C’est tellement nécessaire dans cette période de distanciation sociale, où nous restons à la maison et traversons ces moments liés au virus » explique Magic Johnson à propos des quelques images de sport à la télévision. « The Last Dance nous apporte vraiment quelque chose. La Draft de la NFL nous a apporté quelque chose. Nous sommes tous des fans de sport, et nous aimerions simplement avoir du sport… »