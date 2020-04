Dwyane Wade prépare un documentaire sur la « Redeem Team », titrée aux JO de 2008

Alors que les troisième et quatrième épisodes de « The Last Dance » viennent de sortir ce lundi, et qu’on a appris ce week-end que Kobe Bryant avait lui aussi fait suivre sa dernière saison par une équipe de caméramen, Dwyane Wade vient d’annoncer qu’un documentaire était en préparation sur la « Redeem Team ».

« C’est un projet sur lequel on bosse depuis à peu près un an » a confié « Flash » au cours d’un live Instagram avec Justin Holiday, Norris Cole et le coach personnel Chris Johnson.

Une annonce qui, une nouvelle fois, met l’eau à la bouche des fans NBA, avec un « storytelling » déjà bien présent autour de cette équipe partie à Pékin en mission pour reconquérir l’or olympique après l’échec de 2004, combiné à ceux de 2002 et 2006 aux championnats du monde.

Une formation, emmenée par Kobe Bryant, LeBron James, Carmelo Anthony, Chris Paul ou encore Dwyane Wade évidemment, meilleur marqueur de la compétition pour la sélection américaine.

« Il y avait quelques-uns des meilleurs joueurs du monde dans cette équipe mais tout tournait autour de Kobe »

« C’était une année importante pour moi. C’était une rédemption pour moi aussi, parce que tout le monde pensait que j’étais fini. Mais c’était surtout un moment incroyable » souffle-t-il avant d’évoquer en guise de teaser l’impact d’un Kobe Bryant superstar polyglotte. « Quand on a commencé le tournoi, il parlait avec les autres joueurs dans leur langue, on ne comprenait rien » sourit-il.

« Le simple fait d’être avec lui… » poursuit Dwyane Wade. « Vous voyez la manière dont les gens sautent sur Jordan à Paris dans « The Last Dance » ? C’était pareil avec Kobe en Chine. Il parlait à tout le monde. Il y avait quelques)uns des meilleurs joueurs du monde dans cette équipe mais tout tournait autour de Kobe. »

Pour patienter avant d’avoir plus d’informations sur le projet, vous pouvez faire comme LeBron James ce week-end : re-regarder la finale de la compétition.