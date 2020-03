[Stats & Highlights] Phoenix espère, San Antonio désespère

Comme Portland, qui les accumule en ce moment, ce revers contre une équipe du niveau de Cleveland est très dommageable pour San Antonio. Les Spurs ne peuvent pas se permettre de s’incliner face à de tels adversaires…

Les Suns, qui n’ont que très peu d’espoir pour les playoffs, viennent de s’en offrir une petite bouffée d’air frais avec un succès inattendu contre Milwaukee. Ils se rapprochent ainsi des Spurs au classement.

À l’Est, rien de nouveau avec une équipe de Miami qui a totalement inversé la tendance contre les Wizards. Seul bémol : Jimmy Butler est sorti pour blessure.

Phoenix – Milwaukee : 140-131

Hasard du calendrier, les Suns ont profité de l’absence de Giannis Antetokounmpo pour prendre un match très difficile à gagner sinon. Avec un Devin Booker de gala, ils vont dominer dès le premier quart-temps avec 47 points marqués, dont 20 pour l’arrière, et une avance qui pointe déjà à 19 unités.

Les Bucks sont sonnés et ils ne reviendront qu’en fin de troisième quart-temps. Mais Ricky Rubio est à la baguette et Aron Baynes enchaîne alors les paniers pour les écarter. Nouvel effort des hommes de Mike Budenholzer, mais Phoenix assure sur la ligne des lancers-francs et l’emporte.

Suns / 140 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval D. Saric 26 3/7 3/4 2/4 2 3 5 1 3 1 1 0 11 11 M. Bridges 43 7/13 2/6 5/5 2 8 10 3 4 0 1 1 21 28 A. Baynes 33 8/16 4/11 4/5 2 5 7 1 4 0 2 1 24 22 R. Rubio 38 8/15 3/7 6/6 1 12 13 13 4 3 1 0 25 46 D. Booker 39 13/17 4/6 6/7 1 4 5 8 4 1 6 2 36 41 C. Diallo 14 2/4 0/0 2/2 0 3 3 1 1 0 2 0 6 6 J. Carter 32 4/8 2/6 2/2 0 4 4 1 2 1 1 0 12 13 T. Jerome 14 2/5 1/3 0/0 0 0 0 2 1 0 0 0 5 4 Total 47/85 19/43 27/31 8 39 47 30 23 6 14 4 140 Bucks / 131 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval E. Ilyasova 15 0/0 0/0 0/0 1 6 7 0 0 0 1 0 0 6 K. Middleton 35 13/26 3/10 10/11 0 2 2 4 3 0 4 0 39 27 B. Lopez 27 8/14 1/4 1/1 0 2 2 2 2 1 2 2 18 17 E. Bledsoe 35 12/19 2/4 2/5 1 2 3 7 4 1 3 0 28 26 W. Matthews 18 2/5 1/2 0/0 0 2 2 0 2 0 0 0 5 4 M. Williams 26 1/3 1/2 2/2 0 5 5 3 4 0 0 1 5 12 R. Lopez 7 2/2 0/0 0/0 1 0 1 0 2 0 0 0 4 5 G. Hill 16 1/5 0/2 0/0 1 0 1 1 1 1 0 0 2 1 K. Korver 14 3/4 3/4 0/0 1 2 3 2 4 0 0 0 9 13 P. Connaughton 18 2/6 0/0 1/1 1 2 3 0 3 2 0 0 5 6 D. DiVincenzo 29 7/11 2/5 0/1 1 6 7 4 4 2 0 0 16 24 Total 51/95 13/33 16/21 7 29 36 23 29 7 10 3 131

Washington – Miami : 89-100

Au moment où Jimmy Butler, gêné par un orteil, a quitté ses coéquipiers, le Heat était mené de 8 points. Sans leur leader, les Floridiens vont tout de même renverser la situation avec un 25-3 !

Duncan Robinson commence par envoyer deux shoots primés de suite, puis Bam Adebayo s’impose en dernier quart-temps.

Un moment où les Wizards n’ont plus aucune solution offensivement, notamment Bradley Beal, qui sort du dernier acte avec un affreux 0/9 au shoot. En dernier quart, Washington va inscrire 6 points en plus de 9 minutes…

Wizards / 89 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval R. Hachimura 40 0/8 0/2 0/0 1 5 6 3 4 1 1 0 0 1 I. Bonga 15 1/2 1/2 0/0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 3 T. Bryant 16 1/2 0/0 0/0 0 3 3 0 6 0 2 0 2 2 S. Napier 40 6/14 4/8 11/14 1 3 4 7 4 4 2 0 27 29 B. Beal 36 8/24 5/14 2/2 0 3 3 6 2 0 5 2 23 13 D. Bertans 27 8/15 8/15 1/1 0 2 2 0 2 0 1 0 25 19 M. Wagner 18 1/2 0/0 2/2 1 3 4 1 2 0 0 0 4 8 T. Brown Jr. 30 1/8 1/4 2/2 1 5 6 1 0 0 1 0 5 4 G. Payton II 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 G. Mathews 17 0/3 0/2 0/0 0 1 1 0 4 5 1 0 0 2 Total 26/78 19/47 18/21 4 25 29 19 26 11 13 2 89 Heat / 100 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval B. Adebayo 33 9/13 0/0 9/12 2 12 14 6 4 0 5 1 27 36 J. Butler 24 2/4 0/0 5/6 0 0 0 0 1 1 1 0 9 6 D. Jones Jr. 31 1/3 0/2 2/2 1 7 8 3 2 3 1 1 4 16 K. Nunn 29 7/17 4/9 0/0 1 4 5 1 5 1 3 0 18 12 D. Robinson 39 8/12 7/11 0/0 0 7 7 2 3 1 3 2 23 28 K. Olynyk 10 1/2 0/1 0/0 0 3 3 1 1 0 1 0 2 4 C. Silva 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S. Hill 30 1/3 1/2 2/2 0 4 4 3 1 1 2 2 5 11 G. Dragic 23 3/10 1/3 4/4 1 3 4 3 5 0 2 0 11 9 G. Vincent 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A. Iguodala 19 0/2 0/0 1/2 0 1 1 2 3 0 2 2 1 1 Total 32/66 13/28 23/28 5 41 46 21 25 7 20 8 100

Cleveland – San Antonio : 132-129 (après prolongation)

Encore une défaite où la défense a craqué de tous les côtés pour les Spurs. Heureusement même que Rudy Gay était là pour égaliser (deux fois) dans les ultimes secondes et finalement arracher une prolongation.

Mais Andre Drummond et Kevin Love vont ensuite marquer deux paniers et cinq points pour mettre Cleveland à bonne distance. Malgré un 3-points de Derrick White, les Spurs n’auront pas l’occasion ensuite de passer devant.