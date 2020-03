Le duo Domantas Sabonis – Victor Oladipo fait craquer les Mavericks à Dallas

Les Pacers prennent le meilleur départ, surfant sur une belle adresse à 3-points à l’image des deux missiles de Justin Holiday en fin de premier quart-temps (22-29). La paire Sabonis-Turner n’est pas en reste, le premier servant JaKarr Sampson en transition pour un dunk tout cuit tandis que le second défend le cercle d’un contre autoritaire sur Tim Hardaway Jr.

L’écart monte alors deux fois jusqu’à +9, mais Dallas s’accroche et fait le nécessaire pour rester dans le coup à l’heure du repos, s’en remettant aux 3-points de Courtney Lee et Tim Hardaway Jr (52-55).

Domantas Sabonis éteint Kristaps Porzingis

Un joueur commence à se démarquer par son activité des deux côtés du parquet : Domantas Sabonis. En plus d’éteindre complètement Kristaps Porzingis, les écrans du Lituanien sont rugueux et permettent à son bénéficiaire d’avoir du champ libre, et son efficacité en attaque permet à Indiana de tenir la distance au retour des vestiaires. Avec un lay-up, une claquette et un 3-points, il maintient ainsi son équipe en tête malgré le bref coup de chaud de la paire Doncic-Porzingis (69-70).

TJ Warren, Myles Turner puis TJ McConnell prennent le relais en fin de troisième quart-temps et voilà Indiana toujours devant à 12 minutes de la fin (84-86). Les Mavs retrouvent toutefois le sourire lorsque Delon Wright, Justin Jackson et Tim Hardaway Jr. enchaînent les missiles pour faire enfin passer les Texans devant (97-95).

Victor Oladipo « clutch »

Alors que Dallas est sur le point de faire basculer la dynamique, les Pacers trouvent en Victor Oladipo le joueur clutch qui va les mener jusqu’à la victoire. Alors que le score affiche 104-100 en faveur des Mavs, l’arrière plante un premier panier à mi-distance, trouve ensuite Domantas Sabonis sur pick-and-roll avant de planter un nouveau tir à 4-5 mètres, avec l’aide de quelques rebonds heureux sur le cercle (109-108).

« Vic » bâche ensuite Tim Hardaway Jr. près du cercle et voit Myles Turner l’imiter sur une action décisive devant Kristaps Porzingis pour le tournant de cette fin de match. Car Victor Oladipo ne tremble pas dans la foulée au moment de claquer un nouveau tir à mi-distance en sortie d’écran puis sur les deux lancers-francs qui offrent la victoire aux siens, Courtney Lee puis Luka Doncic ratant les dernières tentatives d’égaliser (109-112).

Indiana en profite ainsi pour prendre ses aises à la 5e place de la conférence Est devant Philadelphie. Dallas, qui aurait pu se rapprocher de Houston, 6e à l’Ouest et en chute libre, devra s’en remettre rapidement.

