Les Bulls font trembler les Nets jusqu’au bout

Nets / 110 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval W. Chandler 22 2/7 2/6 0/0 0 4 4 1 3 0 0 0 6 6 J. Harris 31 8/12 3/7 4/4 0 2 2 1 4 0 4 0 23 18 D. Jordan 29 4/5 0/0 3/4 2 13 15 4 2 0 1 3 11 30 S. Dinwiddie 37 4/9 2/5 14/15 1 2 3 6 3 1 6 0 24 22 C. LeVert 37 7/14 4/6 5/7 0 6 6 5 1 1 5 1 23 22 T. Prince 29 1/7 0/3 5/5 1 8 9 1 5 2 5 0 7 8 J. Allen 19 4/5 0/0 3/4 1 5 6 1 1 0 2 1 11 15 C. Chiozza 12 2/2 0/0 0/0 0 3 3 0 0 0 1 0 4 6 T. Pinson 3 0/1 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 -1 T. Luwawu-Cabarrot 23 0/2 0/2 1/2 0 1 1 2 5 0 3 0 1 -2 Total 32/64 11/30 35/41 5 45 50 21 24 4 28 5 110