Au tour du Magic d’humilier les Rockets !

Toujours sans Evan Fournier, le Magic n’a cependant pas eu de problème pour se débarrasser des Rockets. Dès le premier quart, Orlando va effectivement prendre l’ascendant, à l’image de cette action où Aaron Gordon aura non pas deux ni trois mais quatre possibilités de tirs sous le cercle. James Harden maintient l’illusion d’un 3-points mais Houston commence à craquer avec DJ Augustin qui frappe de loin en première intention.

L’écart atteint déjà la dizaine de points et le restera à la fin du premier quart (34-24). Mo Bamba ira aussi grappiller un rebond offensif dans la raquette texane bien trop légère, qui autorise 14 tirs de plus à Orlando ! Russell Westbrook agresse encore et toujours la défense adverse en pénétration, avec 14 points à la pause mais il perd 5 ballons. De même, James Harden déchire encore à 3/12 pour 12 points.

À l’inverse, avec Gordon qui rentre le 3-points plus la faute de Jeff Green, le Magic est tranquillement en contrôle. Outre les rebonds offensifs à la pelle, DJ Augustin et Terrence Ross sont là pour jouer les artificiers. À la mi-temps, Houston est de nouveau dans la panade (71-46) et la frustration est palpable avec Robert Covington et Mike D’Antoni qui écopent de techniques coup sur coup.

Les Rockets touchent le fond

Rapidement relégués à -20, les Rockets vont réagir par un 11-2 alimenté par Russell Westbrook et James Harden mais le duo All-Star va tout aussi vite perdre cet élan. Orlando réplique avec Markelle Fultz qui score à 3-points mais tout aussi efficacement sur la ligne des lancers, pas vraiment dérangé par la défense adverse. Aaron Gordon va jusqu’au cercle et l’écart atteint +29.

Houston semble bel et bien décroché pour de bon, dès le troisième quart-temps (105-76). À part pour quelques cavalcades de Russell Westbrook, le public texan qui s’échappe déjà vers la sortie n’aura pas raté grand chose. Bruno Caboclo peut se dégourdir les jambes avec sa nouvelle tunique mais DJ Augustin (24 points) et le Magic gèrent parfaitement la fin de partie (126-106).

« On va s’en sortir », a conclu Mike D’Antoni, « et j’espère que l’on a touché le fond sur ce match. Je ne le sais pas mais si ça s’empire encore, ça ne va pas être pas beau à voir. » Sera-t-il là pour le voir d’ailleurs ?

Résumé sur YouTube