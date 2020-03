Des Knicks solides et appliqués face aux Pistons

La rencontre démarre sur un rythme lent, avec des Pistons qui ferment la raquette et qui poussent les Bockers à shooter de loin, sans succès pour l’instant. Christian Wood va provoquer Julius Randle poste bas, et Taj Gibson met un contre énorme à John Henson qui ne l’avait pas vu venir. Elfrid Payton se montre, et distille quelques caviars à ses coéquipiers, mais ce sont les visiteurs qui sont devant (12-10).

Sekou Doumbouya entre en jeu, et marque près du cercle pour sa première au Madison Square Garden. Payton tient son équipe sur ses épaules et noircit déjà la feuille de match, mais Detroit met beaucoup d’énergie en défense pour compenser leur maladresse en attaque. Mitchell Robinson claque deux alley-oop de suite, puis contre de manière féroce Thon Maker et après les douze premières minutes de jeu, les hommes de Mike Miller sont en tête (27-22).

Robinson mène la vie dure à Maker, et après 14 tentatives de tirs ratées (!!!), les Pistons convertissent enfin un tir sur un dunk ligne de fond de Svi Mykhailiuk. Frank Ntilikina n’est pas bien entré dans son match, avec un ballon perdu, puis une brique sur un lay up, et le shooteur ukrainien met de l’intensité des deux côtés du terrain.

Les Knicks n’ont pas marqué depuis le début de ce quart, et se voient passer devant au score (29-27). Mitchell Robinson remet le bleu de chauffe, et Christian Wood sort du bois dans une formation de Dwyane Casey qui joue un peu trop sur courant alternatif. L’intérieur longiligne commence à marquer ses tirs ouverts et à sanctionner longue distance. Les hommes de Motor City sont au contact des New-Yorkais, qui rejoignent tout de même les vestiaires avec une courte avance (49-47).

Detroit lâche prise

Au retour des vestiaires, Bruce Brown insiste pour que son équipe mette plus de vitesse en transition. En face, Julius Randle montre de nouveau les muscles dans la peinture, et le match gagne en intensité avec un score toujours aussi serré (60-59). R.J Barrett a du mal à ajuster son tir, mais amène tout de même du jus en défense, en volant quelques ballons précieux. Le Canadien se bat sur chaque possession, et harangue la foule à faire plus de bruit.

Coach Miller donne des consignes en permanence à ses joueurs, et Frank Ntilikina met le verrou sur Langston Galloway, qui ne voit plus le jour. Après trois quart-temps, les locaux sont encore devant (72-71).

La seconde unité locale fait du bon travail, et le meneur tricolore pose un finger roll sublime après avoir crossé Galloway et attaqué le cercle par l’axe. Les visiteurs traversent un nouveau désert en attaque, et les Knicks creusent le plus gros écart du match (86-75). Christian Wood est le seul à tenter de remettre les siens sur les rails, et Tony Snell, visiblement peu concerné, a lâché prise en défense et prend une soufflante de Coach Casey.

Randle fracasse le pauvre Maker dans la raquette, et Robinson met une nouveau gros contre sur Snell. Les Knicks sont en contrôle total des opérations pour conclure leur semaine de matches à domicile sur une victoire (96-84).

Résumé vidéo sur YouTube