Jrue Holiday, dresseur de loups

Les deux anciens coéquipiers, D’Angelo Russell et Brandon Ingram, se rendent les paniers en début de match, pendant que l’homme en forme des Wolves, Malik Beasley, joue les arbitres. À 12-12, Lonzo Ball envoie Zion Williamson au alley-oop depuis sa moitié de terrain, puis le premier choix de la dernière Draft rend la pareille à son meneur de jeu, qui plante à 3-points dans le corner : Ryan Saunders arrête tout avec un temps-mort.

Mais le trio Ingram-Holiday-Williamson enfonce le clou avec un 13-4, et Ryan Saunders rappelle ses hommes.

La sortie des titulaires adverses va permettre à son équipe de limiter la casse après 12 minutes (36-29), avec un Jake Layman en forme qui va bientôt passer le témoin à D-Lo pour revenir à égalité. Une situation qui déplaît à Jrue Holiday, l’ancien Sixer prenant le jeu à son compte pour redonner l’avantage aux Pelicans, les Wolves pouvant remercier James Johnson pour ses deux banderilles coup sur coup (62-56). Avec 60% de réussite aux tirs contre 40% à leurs adversaires, les Pelicans arrivent à la pause avec l’avantage, mais seulement de 8 points (71-63).

Jrue Holiday, taille patron

Si les Pelicans gardent ce petit avantage qui leur a permis de faire l’écart, ils ont du mal à accentuer ce dernier de manière significative. Zion Williamson enfonce quand même le clou avec un marteau en forme de moulin à vente en contre-attaque, pour passer à +13. Puis E’Twaun Moore plante de loin pour atteindre le +20, mais D’Angelo Russell et Naz Reid terminent le troisième quart sur un 6-0 qui permet d’entretenir un peu l’espoir – et le suspense (98-84).

D’autant que les locaux enchaînent encore pour revenir à -11, obligeant Alvin Gentry à une petite mise au point rapide. Encore une fois, c’est Jrue Holiday qui va prendre les choses en main, avec 7 points et une belle passe sur un 10-2 de son équipe, pour retrouver 19 points d’avance à 6 minutes de la fin.

Le match est plié, la preuve : les 8 points de Malik Beasley pour revenir à -10 ne vont pas suffire, Lonzo Ball rassurant en plus les siens avec 5 points et une interception. Les Pelicans ont fait le boulot en venant enchaîner à Minny pour rester dans la course aux playoffs. Il ont maintenant quatre jours pour préparer le déplacement à Utah.

