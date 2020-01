[Stats & Highlights] Les Kings brisent enfin leur série noire

C’est donc une délivrance pour Sacramento, qui attendait ça depuis presque trois semaines. Les Hornets et le Jazz ont eux aussi eu besoin d’un « money time » pour s’ajouter une victoire, face aux Cavaliers et aux Bulls.

Résultat : Sacramento et Memphis ont le même bilan (13-22), tandis que Charlotte est neuvième à l’Est, juste devant Chicago.

Cleveland – Charlotte : 106-109

Devonte’ Graham continue de surprendre et d’être précieux pour Charlotte. Le meneur, 16 points en seconde mi-temps après un premier acte manqué, inscrit cinq points dans les ultimes secondes et notamment le shoot à 3-pts du match, pour passer devant.

Car les Hornets étaient derrière dans le dernier quart-temps, à neuf points à cinq minutes du terme. Mais Devonte’ Graham et Terry Rozier vont sonner la charge, et c’est ce dernier qui va assurer le succès sur la ligne des lancers-francs. Collin Sexton aura une dernière occasion d’égaliser avec un shoot très lointain et très dur, manqué de peu au buzzer.

Cavaliers / 106 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval K. Love 31 6/13 2/8 4/4 0 8 8 4 3 0 1 1 18 23 C. Osman 26 7/8 3/4 0/0 0 1 1 2 4 1 2 0 17 18 T. Thompson 31 2/7 0/0 2/2 4 7 11 0 1 1 4 1 6 10 C. Sexton 37 8/17 4/7 1/2 0 1 1 2 4 1 4 0 21 11 D. Garland 34 5/12 3/9 1/2 1 4 5 8 0 1 1 0 14 19 J. Henson 15 5/6 0/1 0/0 1 5 6 1 3 0 1 0 10 15 L. Nance Jr. 19 1/2 0/0 0/0 1 1 2 2 0 2 0 0 2 7 M. Dellavedova 11 1/3 0/2 0/0 0 0 0 4 2 0 0 0 2 4 D. Exum 12 2/5 1/2 2/2 0 5 5 2 1 0 0 0 7 11 K. Porter Jr. 24 4/8 0/2 1/2 0 3 3 1 4 0 1 1 9 8 Total 41/81 13/35 11/14 7 35 42 26 22 6 14 3 106 Hornets / 109 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval P. Washington 35 6/14 1/3 1/2 1 5 6 5 3 0 2 0 14 14 M. Bridges 23 2/10 0/5 2/2 2 3 5 1 1 0 0 0 6 4 B. Biyombo 24 4/7 0/0 0/0 2 4 6 0 0 0 0 0 8 11 T. Rozier 39 11/22 6/12 2/3 1 5 6 3 2 1 2 0 30 26 D. Graham 41 3/8 3/7 7/7 0 1 1 11 3 1 4 0 16 20 M. Williams 14 2/3 2/3 0/0 0 2 2 1 1 2 0 0 6 10 C. Zeller 20 3/4 0/1 5/6 3 4 7 2 3 0 3 0 11 15 D. Bacon 28 5/9 2/3 3/4 1 3 4 2 1 1 0 0 15 17 M. Monk 16 1/6 1/4 0/0 0 2 2 0 1 0 0 0 3 0 Total 37/83 15/38 20/24 10 29 39 25 15 5 11 0 109

Chicago – Utah : 98-102

Encore une défaite dans le « money time » pour les Bulls. Chicago était devant en début de troisième quart-temps et le Jazz a accéléré avec un 24-4. Dans les dernières minutes, Donovan Mitchell et consort avaient encore de la marge, mais Chicago va passer un 8-0 pour égaliser, notamment grâce à Zach LaVine.

Bojan Bogdanovic et Rudy Gobert remettent le Jazz devant, quand Zach LaVine ne parvient pas à obtenir une faute du pivot français en pénétrant. Mitchell termine aux lancers-francs et Utah s’impose. Le Jazz n’est pas loin d’être la meilleure équipe à l’Ouest depuis 15 jours avec neuf victoires en dix matches.

Bulls / 98 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval L. Markkanen 32 6/16 4/10 2/2 4 4 8 2 0 1 0 0 18 19 W. Carter Jr. 36 7/12 1/2 3/4 6 7 13 4 3 0 4 0 18 25 K. Dunn 31 2/7 1/2 0/0 1 7 8 4 4 0 1 1 5 12 Z. LaVine 39 9/26 3/11 5/6 1 3 4 5 3 1 4 1 26 15 T. Satoransky 34 3/7 0/3 2/2 0 0 0 4 1 2 0 0 8 10 T. Young 16 2/5 1/2 0/0 0 4 4 0 0 1 0 1 5 8 D. Gafford 12 2/5 0/0 1/2 1 2 3 1 1 0 1 2 5 6 C. White 24 3/11 0/4 0/1 2 2 4 2 3 2 0 0 6 5 S. Harrison 11 1/2 1/1 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 3 D. Valentine 6 2/3 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 4 Total 37/94 11/36 13/17 15 30 45 22 15 8 10 5 98 Jazz / 102 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval B. Bogdanovic 34 5/13 0/5 9/9 2 4 6 1 2 1 5 0 19 14 R. O'Neale 29 2/4 1/3 0/0 0 3 3 3 2 1 2 0 5 8 J. Ingles 34 3/9 2/5 0/0 0 5 5 10 2 0 0 1 8 18 R. Gobert 35 8/11 0/0 1/2 2 10 12 0 4 0 2 3 17 26 D. Mitchell 38 6/14 2/5 3/3 1 3 4 7 2 0 5 0 17 15 G. Niang 17 4/7 3/5 0/0 0 1 1 0 1 1 0 0 11 10 T. Bradley 13 3/5 0/0 0/2 2 5 7 1 1 0 0 2 6 12 E. Mudiay 17 3/5 0/0 1/2 0 1 1 2 1 2 1 0 7 8 J. Clarkson 23 3/8 3/7 3/4 0 3 3 0 2 0 2 0 12 7 Total 37/76 11/30 17/22 7 35 42 24 17 5 17 6 102

Sacramento – Memphis : 128-123

Enfin ! Les Kings ont gagné une rencontre. Une première depuis le 15 décembre 2019. Et ils sont allés la chercher puisque Memphis avait pris la meilleure entame, prenant jusqu’à vingt points d’avance, en profitant d’une défense de Sacramento plus que moyenne.

Finalement, en dernier quart-temps, les hommes de Luke Walton serrent la vis. Ils n’encaissent que 13 points en dix minutes et collent un 14-4 dans les dernières minutes pour faire la différence. Dans ce dernier acte, De’Aaron Fox aura été particulièrement bon, en marquant dix unités dans les cinq dernières minutes du match.